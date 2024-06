Südkoreanische SK Bioscience übernimmt Mehrheit an IDT Biologika

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der südkoreanische Impfstoffhersteller SK Bioscience beteiligt sich mit einer Mehrheit am deutschen Pharmauftragshersteller IDT Biologika.

SK übernimmt von der Klocke-Gruppe einen Anteil von 60 Prozent für umgerechnet rund 228 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Pharma- und Verpackungsspezialist Klocke, zu dem IDT seit 1993 gehört, wird einen Anteil von 40 Prozent behalten. Für SK Bioscience ist es der erste größere Deal seit dem Börsengang 2021, der dem Unternehmen 1,33 Milliarden Dollar einbrachte. Die Aktien von SK Bioscience stiegen um fast zwölf Prozent.

Die Dessauer IDT unterstützte in der Pandemie Johnson & Johnson und AstraZeneca bei der Produktion ihrer Covid-19-Impfstoffe und arbeitete auch selbst an einem Vakzin, zu dem es letztlich aber nicht kam. IDT hat sich als Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen auf Impfstoffe, Zell- und Gentherapeutika sowie die Abfüllung von Biologika und anderen sterilen Injektionspräparaten spezialisiert. Das Unternehmen zählt über 1600 Beschäftigte an seinen Standorten Dessau-Roßlau, Magdeburg und Rockville in den USA.

