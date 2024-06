Tagesausblick für 28.06.: DAX stagniert. Öl deutet Ausbruch an

Ein freundlicher Handelsbeginn an der Wall Street gab dem DAX® etwas Schwung nach oben. Den heute veröffentlichten Daten zufolge, ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal etwas stärker gewachsen, als zunächst geschätzt. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut rückläufig. Dennoch hielten sich viele Investoren zurück. Morgen werden wichtige Konsumenten- und Inflationsdaten erwartet und am Wochenende steht der erste Wahlgang in Frankreich an.

An den Rentenmärkten blieb es erneut ruhig. Die Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere stagnierten somit auf dem Niveau der zurückliegenden Tage. Gold machte die gestrigen Verluste heute wieder weg und verbesserte sich auf 2.325 USD pro Feinunze. Am Ölmarkt fehlt den Bullen aktuell noch die Kraft aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend auszubrechen. Andeutungen gab es heute genug.

Unternehmen im Fokus

Trotz des leichten Anstiegs der langfristigen Renditen standen Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia bei vielen Anlegern auf dem Einkaufszettel. MTU Aero Engines schloss heute das am Dienstag gerissene Gap. Nachdem Airbus das Auslieferungsziel für dieses Jahr senkte, geriet auch die Aktie des Triebwerksherstellers am Dienstag unter Druck. Nordex plant, die Produktion im amerikanischen Iowa wieder hochzufahren. Die Aktie kippte dennoch aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend nach unten ab. Nun droht eine Konsolidierung bis EUR 11,30. Der Pharmaverpackungshersteller Schott Pharma meldete für das zurückliegende Quartal zwar ein Umsatzplus. Der Gewinn ging allerdings zurück. Die Aktie gab seit Ende April über 25 Prozent ab. Heute zeigte sich das Papier deutlich erholt. Positive Analystenkommentare beflügelten heute die Siemens-Aktie. TUI kann sich nach dem gestrigen Kurssturz im Bereich von EUR 6,70 stabilisieren. Von den Kursgewinnen nach Bekanntgabe der FTI-Insolvenz ist jedoch nicht mehr viel übrig. Halbleitertitel wie Aixtron und Infineon verbuchten nach dem vorsichtigen Ausblick von Micron Technology leichte Verluste.

Morgen laden Centogene und Trivago zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: