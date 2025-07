DAX setzt Rally fort – Rückenwind trotz globaler Unsicherheiten

Nach dem gestrigen Kursanstieg zeigt sich der DAX auch am Donnerstag in robuster Verfassung. Während in Frankfurt Zuversicht dominiert, zeichnen sich an den US-Börsen erste Ermüdungserscheinungen ab: Die Indikationen auf die großen Leitindizes deuten vorbörslich auf einen schwächeren Start hin.

Makroökonomischer Überblick:

Im Fokus der Märkte steht heute die anstehende Veröffentlichung der italienischen Industrieproduktionsdaten für Mai. Analysten erwarten einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat – ein weiteres Indiz für die konjunkturelle Abkühlung in Südeuropa. In Deutschland hingegen sorgt die Inflationsentwicklung für vorsichtige Zuversicht. Die Teuerungsrate ist im Juni auf 2,0 Prozent gesunken – der niedrigste Stand im ersten Halbjahr. Besonders Energie und Nahrungsmittel trugen zur Entspannung bei, wie das Statistische Bundesamt heute bestätigte.

Aktien im Fokus:

Nordex setzt seine Aufwärtsbewegung fort und nähert sich vorbörslich dem höchsten Stand seit über drei Jahren. Die Papiere des Windkraftanlagenbauers legten weiter zu, insbesondere gestützt durch starke Auftragseingänge. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen Neuaufträge über 2,3 Gigawatt verbuchen – ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,3 Gigawatt. Besonders bemerkenswert: Trotz des Wachstums blieben die durchschnittlichen Verkaufspreise mit rund 0,97 Millionen Euro pro Megawatt stabil. Die Zahlen unterstreichen die robuste Nachfrage nach Windenergieanlagen und stärken das Vertrauen der Investoren in die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens.

Rubean AG startet mit einem deutlichen Kurssprung in den Handel. Das Münchner Fintech hat heute früh seine Halbjahreszahlen veröffentlicht – und die Erwartungen klar übertroffen. Der Umsatz stieg auf 2,54 Millionen Euro und liegt damit bereits über dem Gesamtwert des Vorjahres. Besonders erfreulich: Ein Viertel der Erlöse stammt aus wiederkehrenden Einnahmen. Die starke Nachfrage nach der SoftPOS-Lösung „PhonePOS“, die Kartenzahlungen direkt über Smartphones ermöglicht, treibt das Wachstum. Rubean profitiert dabei von der zunehmenden Digitalisierung im europäischen Einzelhandel.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Fugro N.V. Bull UG4LNR 3,1 9,522643 EUR 4,12 Open End DAX® Bear UG242R 1,85 24774,214975 Punkte 23,1 Open End DAX® Bear UG2AUZ 5,09 25103,482992 Punkte 7,83 Open End DAX® Bear UG690V 34,97 28117,270384 Punkte 5,46 Open End DAX® Bull UG5FVQ 21,49 22473,703548 Punkte 11,49 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG78VH 1,30 72,00 EUR 3,25 17.12.2025 DAX® Call UG5NJ8 7,80 23900,00 Punkte 27,42 18.07.2025 Sixt SE Call HD6NN3 0,28 110,00 EUR 8,27 17.12.2025 Allianz SE Call UG1NXR 1,41 400,00 EUR 32,85 16.12.2026 Oracle Corp. Call UG7DAQ 3,11 235,00 USD 3,89 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rational AG Long HC15Z8 8,32 484,105207 EUR 3 Open End Advanced Micro Devices Inc. Long HD2RV9 3,39 69,228606 USD 2 Open End Jungheinrich AG Long HD7R5K 22,73 31,536278 EUR 4 Open End TSMC Ltd. Long HD2TBP 13,31 173,926606 USD 4 Open End Coinbase Global Inc. Long HD39MA 3,01 249,304689 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2025; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de