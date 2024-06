EQS-PVR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 27.6.2024

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE

3. Meldepflichtige Person Name: Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group Sitz: 1010 Wien Staat: Österreich

5. Datum der Schwellenberührung: 25.6.2024

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

10. Sonstige Kommentare:

Der Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group (WSTW-Verein) hat im Zuge der Kapitalerhöhung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) im Mai 2008 junge Aktien erworben und diese am 11.12.2008 teilweise an seine 100% Enkelgesellschaft, die Social & Culture Beteiligungs GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (SCB), übertragen. Aktuell hält die SCB 11.092.216 Stück bzw 8,67% Aktien an der VIG.

Die SCB soll nun mit Verschmelzungsvertrag vom 25.6.2024 mit der Social & Culture GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige (SC) einer 100% Tochtergesellschaft des WSTW-Vereins up stream verschmolzen werden. Die in Feld 8 Ziffer 2 angeführten 8,67% der SC betreffen den Verschmelzungsvertrag, der bis 30.9.2024 befristet ist.

Der WSTW-Verein bleibt auch nach der Fusion von SC und SCB unverändert mit einem direkt und indirekt gehaltenen Aktienanteil von insgesamt 72,47% (92.755.217 Stück) Hauptaktionär der VIG. Darin sind die indirekt über die SCB gehaltenen 8,67% enthalten.

Die in Feld 8 angeführten Stimmrechte der WIENER STÄDTISCHEN Versicherung AG (0,08% bzw 99.353 Stück) und DONAU Versicherung AG (0,01% bzw 7.027 Stück) betreffen VIG Aktien, die von Spezialfonds gehalten werden, deren Stimmrechte ausschließlich durch die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft ausgeübt werden.

Wien am 27.6.2024