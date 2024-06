Singtel und Hitachi Digital kooperieren, um industrielle KI-Lösungen zu beschleunigen

Zusammenarbeit zur Beschleunigung der digitalen Transformation von Unternehmen und zur Integration der industriellen Anwendungen von Hitachi mit dem Paragon-Ökosystem von Singtel

Singtel, ein führender Kommunikationstechnologiekonzern in Asien, und Hitachi Digital, der für Hitachis umfassende digitale End-to-End-Transformationsdienste und Technologiekapazitäten steht, gaben heute eine neue Zusammenarbeit bekannt, die Hitachis tiefgreifende KI-Expertise mit der Paragon-Plattform von Singtel, der All-in-One-Orchestrierungsplattform für 5G, Edge Computing und Cloud, verbinden wird.

Hitachi Digital wird Paragon in den F&E-Labors von Hitachi Americas in Santa Clara einsetzen, gefolgt von einem Pilotprojekt in einer US-Fabrik für Industrie-4.0-Anwendungsfälle. Ziel des Pilotprojekts ist es, die Interoperabilität der KI-Anwendungen von Hitachi in den Bereichen Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit, immersives Training und präventive Wartung auf Paragon zu validieren. Der Versuch wird auch die Integration von Paragon mit Hitachi-Industrie-Cloud-Anwendungen und digitalen Diensten ermöglichen, damit Unternehmen die Grenzen komplexer, latenzarmer Konnektivität und Produktivität überwinden können.

Die vorgefertigten industriellen KI-Anwendungen von Hitachi werden zusammen mit den Netzwerk- und Multi-Cloud-Orchestrierungsfähigkeiten der Paragon-Plattform genutzt, um mehrere Paragon-bezogene Angebote zu erstellen, die den Kunden helfen, ihren Cloud-Betrieb zu verbessern und zu beschleunigen. Anschließend wird Hitachi Digital Services diese Angebote als autorisierter Systemintegrator von Singtel Paragon auf den Markt bringen und damit Unternehmenskunden, die mehrere Netzwerkprotokolle für die digitale Transformation in industriellen Umgebungen nutzen wollen, ein einzigartiges Wertangebot unterbreiten.

Bill Chang, CEO von Singtels Digital InfraCo, sagte: "Unternehmen im schnell wachsenden Industrie 4.0-Sektor sind auf qualitativ hochwertige und zuverlässige Konnektivität angewiesen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Hitachi Digital und die Nutzung von Paragon zur Verwaltung der Konnektivitäts- und Cloud-Anforderungen in den Produktionsstätten von Hitachi. Die Integration der fortschrittlichen KI-Anwendungen von Hitachi mit dem Ökosystem von Paragon wird unser Lösungsangebot für Fertigungsunternehmen erweitern und ihnen eine nahtlose Transformation ihrer Abläufe auf Basis von KI ermöglichen."

Frank Antonysamy, Chief Growth Officer bei Hitachi Digital, sagte: "Hitachi hat viel in die Kombination von jahrzehntelangem Know-how in den Bereichen Digitalisierung, Daten, Cloud, KI, Cybersicherheit und Konnektivität investiert, um transformative Lösungen für Industrie-Cloud-Implementierungen zu entwickeln. Unsere Anwendungen und Beratungsdienste in diesem Bereich sind ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsbewegung, die Unternehmen auf der ganzen Welt beeinflusst. Wir gehen davon aus, dass diese Partnerschaft mit Singtel uns in die Lage versetzen wird, die Fähigkeiten von Technologien der nächsten Generation in Unternehmensumgebungen noch einmal zu steigern und unseren Kunden ein neues Maß an Produktivität zu ermöglichen."

Unternehmen haben oft mit industriellen 5G-Implementierungen zu kämpfen, weil sie komplexe und fragmentierte Lösungen benötigen. KI hat dieser Gleichung eine neue Ebene der Komplexität hinzugefügt, da Unternehmen nun auch versuchen, die KI-Einführung in diesen Szenarien zu beschleunigen. Singtel Paragon ist eine umfassende Lösung, die es ihnen ermöglicht, sich mit dem 5G-Netz zu verbinden und Edge Computing und KI sicher und schnell auf der Telco-Infrastruktur einzusetzen, wodurch die Markteinführungszeit verkürzt und die Innovationskurve verkürzt wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Singtel und Hitachi bringt interoperable Lösungen mit fachkundigen Lieferdiensten zusammen, was Unternehmen, die die Komplexität der industriellen KI angehen wollen, sehr zugutekommen wird.

Weitere Informationen über die Paragon-Plattform von Singtel finden Sie unter: www.singtel.com/business/products-services/5g/paragon.

Weitere Informationen darüber, wie Hitachi Digital Services künftige Implementierungen der Paragon-Plattform unterstützen kann, finden Sie unter: Hitachi Digital Services Website.

Über Singtel

Singtel ist ein führender asiatischer Kommunikationstechnologiekonzern, der Konnektivität der nächsten Generation, digitale Infrastruktur und digitale Geschäftsbereiche betreibt, einschließlich des regionalen Rechenzentrumszweigs Nxera und des regionalen IT-Dienstleistungszweigs NCS. Der Konzern ist in Asien, Australien und Afrika vertreten und erreicht über 780 Millionen Mobilfunkkunden in 21 Ländern.

Für Privatkunden bietet Singtel ein komplettes und integriertes Angebot an Dienstleistungen, einschließlich Mobilfunk, Breitband und Fernsehen. Für Unternehmen bietet Singtel ein komplementäres Angebot an Lösungen für die Mitarbeitermobilität, Datenhosting, Cloud, Netzwerkinfrastruktur, Analysen und Cybersicherheit.

Singtel hat sich der kontinuierlichen Innovation verschrieben und nutzt die Technologie, um neue und aufregende Kundenerlebnisse zu schaffen, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und eine nachhaltigere, digitale Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.singtel.com.

Über Hitachi Digital LLC

Hitachi Digital, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., ist für die Beschleunigung des weltweiten digitalen Geschäfts der Hitachi Group verantwortlich. Dies wird erreicht, indem die digitalen Fähigkeiten anderer Konzernunternehmen wie Hitachi Vantara, GlobalLogic, Hitachi Energy, Hitachi Digital Services und Hitachi Rail ausgebaut und die Zusammenarbeit zwischen ihnen gestärkt wird, um letztlich kohärente und umfassende digitale Strategien für die Kunden der Hitachi Group zu entwickeln. Hitachi Digital hat es sich zur Aufgabe gemacht, die steigenden Marktanforderungen für die digitale Transformation zu erfüllen, insbesondere in den Bereichen der sozialen Infrastruktur, einschließlich Energie und Transport, sowie in Industriesegmenten wie der Fertigung. Gehen Sie zu https://www.hitachi.us/digital-for-all/ für weitere Informationen.

Über Hitachi Digital Services

Hitachi Digital Services, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd. ist ein Anbieter von digitalen Beratungs- und Technologiedienstleistungen, der Unternehmen dabei hilft, das volle Potenzial der KI-gesteuerten digitalen Transformation auszuschöpfen. Durch ein technologisch vereinheitlichtes Betriebsmodell für Cloud, Daten und IoT schafft Hitachi Digital Services durch Innovationen in den Bereichen digitales Engineering, Implementierungsservices, Produkte und Lösungen eine durchgängige Wertschöpfung für Kunden. Hitachi Digital Services baut auf der mehr als 110-jährigen Erfahrung der Hitachi Group mit Innovationen in verschiedenen Branchen auf und trägt dazu bei, das Leben der Menschen heute zu verbessern und eine nachhaltige Gesellschaft von morgen aufzubauen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://hitachids.com.

Über Hitachi, Ltd.(

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft eine nachhaltige Gesellschaft durch den Einsatz von Daten und Technologie. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology = Betriebstechnik) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: "Digital Systems & Services" - Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; "Green Energy & Mobility" - Beitrag zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und "Connective Industries" - Verbindung von Produkten durch digitale Technologie zur Bereitstellung von Lösungen für verschiedene Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch gemeinsame Entwicklung mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den 3 Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Für weitere Informationen über Hitachi besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240627767182/de/

Hitachi Digital

Heather Ailara

211 Communications

+1.973.567.6040

heather@211comms.com

Singtel

Marian Boon

Senior Director, Group Strategic Communications and Brand

+65 8876 1753

marian@singtel.com