Tagesausblick für 02.07.: DAX mit leichter Erholung. Zinsen steigen kräftig an.

Nach einem Kurssprung zu Handelsbeginn pendelte sich der DAX® im Tagesverlauf deutlich unterhalb des Tageshochs in einer engen Range ein. Das technische Bild bleibt damit unverändert. In den kommenden Tagen werden eine Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Zudem rücken die Q2-Daten der Unternehmen allmählich in den Fokus.

Zum Auftakt in die neue Woche sprangen die Renditen europäischer Staatspapiere kräftig an. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen legte um 10 Basispunkte auf 2,58 Prozent zu. Die Rendite vergleichbarer französischer Papiere schob sich über die Marke von 3,3 Prozent. Bei den Edelmetallen blieb es derweil ruhig. Der Goldpreis stagnierte bei 2.330 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber bei 29,35 USD. Der Ölpreis steckte weiterhin in einer engen Range fest.

Unternehmen im Fokus

US-Banken erhöhen ihre Dividende. Dies sorgte auch bei der Commerzbank und Deutsche Bank für gute Stimmung. Unterstützung kam vom Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Bei Daimler Truck und Zalando deutet sich jeweils eine technische Gegenbewegung an. Fielmann erhöhte die Umsatzprognose. Die Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursplus. Siemens profitierte von positiven Analystenkommentaren. Einige der größten Verlierer der zurückliegenden Handelswoche wie Delivery Hero und HelloFresh waren zum Auftakt in die neue Woche stark gefragt. Ob dies der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist, muss sich noch zeigen.

Wichtige Termine:

Euro Zone-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Fed’s Powell, ECB’s Lagarde and Brazil’s Campos Neto speak

Federal Reserve’s Powell is panelist at ECB forum

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.340/18.450/18.641/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975/18.125 Punkte Der DAX® sprang zu Handelsbeginn über die Widerstandsmarke von 18.340 Punkte und stieß bei 18.450 Punkten an die Abwärtstrendlinie. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinn allerdings. Die Marke bleibt somit weiterhin im Fokus. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Gelingt der Ausbruch über 18.450 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 18.641 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 17.975 und 18.125 Punkten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 28.02.2024 – 01.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 29.06.2019 – 01.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 100,16* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,76** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 113,19*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,54* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,53* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 6,76* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,61* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.