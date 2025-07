DAX startet freundlich – Anleger blicken gespannt auf US-Notenbankprotokoll

Mit einem positiven Grundton ist der DAX in den Mittwoch gestartet. Nach einem ruhigen Wochenauftakt zeigt sich der deutsche Leitindex zur Wochenmitte in festerer Verfassung. Während hierzulande Zuversicht überwiegt, bleiben die Indikationen an der Wall Street zunächst richtungslos.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum des makroökonomischen Interesses steht heute die Veröffentlichung der FOMC-Protokolle. Marktteilnehmer erhoffen sich daraus Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank – insbesondere mit Blick auf mögliche Zinssenkungen im Herbst. In Deutschland sorgt unterdessen eine Entscheidung der Bundesregierung für Diskussionen: Der Verzicht auf eine Senkung der Stromsteuer für Haushalte und Unternehmen dürfte laut dem Ifo-Institut die Konjunktur leicht belasten. Zwar sei der Effekt begrenzt, doch in einem ohnehin fragilen wirtschaftlichen Umfeld wiegt jede zusätzliche Belastung schwer.

Aktien im Fokus:

Zu den meistbeachteten Titeln am heutigen Handelstag zählt Symrise. Die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers zeigt sich vorbörslich leicht erholt und setzt sich damit weiter vom Jahrestief ab. Hintergrund ist eine optimistische Einschätzung zur operativen Entwicklung: Das Unternehmen gilt als solide aufgestellt und dürfte aus eigener Kraft ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich erzielen. Zudem liegt die Bewertung aktuell unter dem historischen Durchschnitt – ein Umstand, der bei Investoren zunehmend Interesse weckt.

International richtet sich der Blick auf Merck & Co. Der US-Pharmariese steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor der Übernahme des britischen Biotech-Unternehmens Verona Pharma. Die geplante Transaktion im Volumen von rund 10 Milliarden US-Dollar würde Merck den Zugang zu innovativen Therapien im Bereich Atemwegserkrankungen sichern – ein strategisch wichtiger Schritt angesichts des bevorstehenden Patentablaufs des Blockbusters Keytruda. Die Aktie von Verona reagierte in der Indikation mit einem zweistelligen Kurssprung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit NASDAQ 100 Bull UG6NPM 10,93 21433,729597 Punkte 17,16 Open End DAX® Bull UG5FVQ 18,39 22470,669287 Punkte 13,38 Open End DAX®/XDAX® Bear UG2UNK 16,09 25904,536304 Punkte 14,77 Open End DAX®/XDAX® Bear UG23ZZ 3,71 24645,33138 Punkte 26,43 Open End DAX® Bull UG5B03 26,29 21671,502342 Punkte 9,28 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Oracle Corp. Call UG7DAQ 2,99 235,00 USD 3,96 18.03.2026 Amazon.com Inc. Call UG2BYR 3,14 230,00 USD 8,54 13.01.2027 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,38 8,00 EUR 8 17.12.2025 HENSOLDT AG Call UG1Y84 4,36 70,00 EUR 2,69 17.06.2026 RENK Group AG Call UG70GH 1,25 84,00 EUR 7,46 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2025; 10:00Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG307T 0,55 26627,022289 Punkte -10 Open End TUI AG Short UG5L7T 0,46 8,659865 EUR -8 Open End XPeng Inc. Long UG5DDR 2,50 14,945453 USD 6 Open End Rheinmetall AG Long UG6XQU 1,95 1647,312885 EUR 10 Open End DAX® Long UG6H8N 5,19 16140,784699 Punkte 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2025; 10:00 Uhr;

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.07.2025; 10:00 Uhr;