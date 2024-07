EQS-News: MIG Capital investiert in GlassPoint, um Innovationen im Bereich CO2-freier Industriewärme durch solarthermische Anlagen zu beschleunigen

EQS-News: MIG CAPITAL AG / Schlagwort(e): Finanzierung

MIG Capital investiert in GlassPoint, um Innovationen im Bereich CO2-freier Industriewärme durch solarthermische Anlagen zu beschleunigen



02.07.2024 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presseinformation

MIG Capital investiert in GlassPoint, um Innovationen im Bereich CO2-freier Industriewärme durch solarthermische Anlagen zu beschleunigen

Die patentgeschützte, fortgeschrittene Technologie von GlassPoint nutzt gebündelte Sonnenstrahlen, um vollständig dekarbonisierten, kostengünstigen Dampf für industrielle Prozesse bereitzustellen

MIG Capital schließt sich dem bisherigen Investor 300PPM und mehreren Privatinvestoren in einer Serie-A-Erweiterungsrunde an

Die Finanzierung wird für den Ausbau der technischen, geschäftlichen und operativen Teams verwendet, die für die Umsetzung der anstehenden Großprojekte zuständig sind

München, 2. Juli 2024

MIG Capital, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber, gab heute bekannt, über ihre MIG-Fonds 6 und 17 2,5 Millionen US-Dollar in GlassPoint zu investieren. Diese Investition erweitert die letztjährige Serie-A-Finanzierungsrunde, die von 300PPM angeführt wurde, einem auf saubere Infrastruktur spezialisierten Investor, und an der sich namhafte Experten wie der ehemalige australische Premierminister Malcolm Turnbull und der ehemalige COO von Alcoa, Tomas Sigurdsson, beteiligten.

GlassPoint ist ein Pionier im Bereich Clean-Tech mit Standorten in Deutschland, den USA, Großbritannien und dem Nahen Osten. Durch die Nutzung von Sonnenenergie zur Dampferzeugung hilft GlassPoint Industriekunden, ihre Kohlenstoffemissionen bei äußerst geringen Kosten drastisch zu senken. GlassPoint hat seine patentgeschützte, sogenannte „enclosed trough“-Technologie speziell für die Bedürfnisse industrieller Anwender insbesondere in abgelegenen Umgebungen und widrigen Bedingungen entwickelt. Die in zahlreichen Projekten in Kalifornien und im Nahen Osten eingesetzte Technologie ist derzeit die einzige bewährte Lösung zur Dekarbonisierung von Prozesswärme in großem Maßstab. Bei der „enclosed trough“-Technologie handelt es sich um eine Solarthermieanlage, bei der das System in einer gewächshausähnlichen Struktur untergebracht ist.

Die Solardampflösung ist in einer Reihe von Industrien einsetzbar, darunter Bergbau und Metallgewinnung, für die eine CO2-Reduktion sonst schwer umsetzbar ist. GlassPoint hat mit „Steam-as-a-Service“ ein Modell eingeführt, mit dem sich Kosten für die Einführung erübrigen, die Entscheidungsfindung der Kunden damit erleichtert und das Geschäftsrisiko verringert wird.

Rod MacGregor, CEO und Gründer von GlassPoint, erklärte: „Ich freue mich, dass wir mit MIG Capital einen weiteren hochkarätigen Investor von unserer Vision überzeugen konnten. Die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Expertenteam von MIG wird uns zusätzliche Impulse bei der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells geben.“

Die Finanzierung ermöglicht es GlassPoint, seine technischen, kommerziellen und operativen Teams zu erweitern, die Technologieführerschaft abzusichern und steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden. Das MIG-Investment wird GlassPoint insbesondere dabei unterstützen, sein wichtigstes Projekt, die Entwicklung der weltweit größten solaren Prozesswärmeanlage für den Bergbaukonzern Ma'aden in Saudi-Arabien, noch schneller voranzutreiben.

Dr. Søren Hein, Partner bei MIG Capital, zeigt sich von der neuen Partnerschaft überzeugt: „Unser Engagement bei GlassPoint ist ein strategischer Schritt in Richtung globaler Dekarbonisierung, insbesondere im Bereich der Industriewärme, einem Sektor, der in Bezug auf Kohlenstoffemissionen von entscheidender Bedeutung ist, bislang aber zu wenig im Fokus stand. Die innovative Technologie von GlassPoint wird erhebliche positive Auswirkungen auf die Umwelt haben und den Weg für eine sauberere, nachhaltigere Zukunft ebnen.“

Das neue Investment fügt sich nahtlos in die ESG-Strategie von MIG Capital ein und ergänzt Beteiligungen in saubere Energie und Umwelt. GlassPoint ist das zweite neue Portfoliounternehmen von MIG Capital im Jahr 2024 und derzeit das 32. Unternehmen des VC-Investors.

Über GlassPoint

GlassPoint ist führend bei der Dekarbonisierung des 444 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für industrielle Prozesswärme. Durch die Konzentration auf die Reduzierung von Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung von Materialien, die für die Energiewende unerlässlich sind, leistet GlassPoint einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Das Unternehmen baut, besitzt und betreibt große Solardampfanlagen, um die Kohlenstoffemissionen in schwer zu reduzierenden Branchen wie Bergbau und Metallindustrie, Chemie, Baustoffe, Entsalzung und mehr zu senken. GlassPoint ist die einzige in großem Maßstab bewährte Lösung zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen aus industrieller Prozesswärme und hat mehr als die Hälfte der industriellen Solardampfkapazität der Welt aufgebaut. Erfahren Sie mehr unter www.glasspoint.com.

Über MIG Capital

MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über die MIG Fonds in junge Deep-Tech- und Life-Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher über 730 Millionen Euro in mehr als 50 Unternehmen investiert. MIG-Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazie, Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, Digitalisierung / IoT, Medizintechnik und Digital Health. Das Beteiligungsportfolio besteht derzeit aus 32 Unternehmen.

MIGs Investmentteam setzt sich aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Medizinern und Unternehmern zusammen, die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidungsträgern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen.

In den vergangenen Jahren realisierte MIG Capital mehr als zehn erfolgreiche Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen Siltectra (an Infineon) und Hemovent (an MicroPort) und platzierte mit BRAIN, NFON, BioNTech und Immatics mehrere Unternehmen an der Börse.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mig.ag, www.mig-fonds.de. LinkedIn: MIG Capital

Kontakt

MIG Capital

Dr. Søren Hein, Partner

+49-89-94382680

info@mig.ag

Pressekontakt

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

+49-172-8433232

info@kwestermeier.de

MC Services (internationale Medienanfragen)

Dr. Cora Kaiser, Catherine Featherston, Dr. Johanna Kobler

+49-89-210228-0

migag@mc-services.eu

02.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1937193 02.07.2024 CET/CEST