Sartorius-Vorstandschef gibt Posten im kommenden Jahr auf

Frankfurt (Reuters) - Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg zieht sich nach mehr als 20 Jahren im Amt aus dem Vorstand des Labor- und Pharmazulieferers zurück.

Kreuzburg werde seinen Vertrag, der noch bis November 2025 läuft, nicht verlängern, teilte der Göttinger Dax-Konzern am Dienstag mit. Er strebe danach keine weitere Spitzenfunktion bei einem anderen Unternehmen an. Die Suche nach einem Nachfolger für Kreuzburg werde in Kürze gestartet.

