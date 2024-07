Single-Hochburg Deutschland - 20,3 Prozent Alleinlebende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - In Deutschland leben anteilig deutlich mehr Menschen allein als in den meisten anderen Staaten der Europäischen Union.

Im Jahr 2023 betrug der Anteil Alleinlebender an der Bevölkerung hierzulande 20,3 Prozent – und lag damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von 16,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Nur in Finnland (25,8 Prozent), Litauen (24,6 Prozent), Schweden (24,1 Prozent), Dänemark (23,5 Prozent) und Estland (21,5 Prozent) wohnten im EU-Vergleich anteilig noch mehr Menschen allein. In der Slowakei (3,8 Prozent), Zypern (8,0 Prozent) und Irland (8,3 Prozent) lebten im EU-Vergleich anteilig die wenigsten Menschen allein.

Ältere Menschen leben fast doppelt so häufig allein wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Im Jahr 2023 wohnten in der EU 31,6 Prozent der Menschen ab 65 Jahren allein. In Deutschland lag der Anteil in dieser Altersgruppe mit 34,6 Prozent etwas über dem EU-Durchschnitt.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte Ende Mai das erste sogenannte Einsamkeitsbarometer vorgestellt. Aus dem Bericht geht hervor, dass im Langzeitschnitt Ältere am häufigsten unter Einsamkeit leiden. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie waren aber erstmals jüngere Menschen stärker belastet. Auf Grundlage der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) konnten repräsentative Aussagen zur Einsamkeitsbelastung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zwischen 1992 bis 2021 getroffen werden.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)