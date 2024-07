ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley startet Rheinmetall mit 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien von Rheinmetall bei einem Kursziel von 636 Euro mit "Overweight" in die Bewertung aufgenommen. Die jüngste Kursschwäche des Rüstungskonzerns eröffne eine gute Gelegenheit, schrieb Analystin Marie-Ange Riggio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank der hohen Verteidigungsausgaben der Staaten sei die Geschäftsentwicklung gut vorhersehbar. Zudem seien die Geschäfte von Rheinmetall mittlerweile weniger schwankungsanfällig. Auch die Sparte Electronic Solutions sei ein wichtiger Treiber des langfristigen Wachstums./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

