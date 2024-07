Dax-Widerstand: 18.460 18.500 Dax-Unterstützung: 18.030 17.950

Dax-Rückblick:

Der Dax gab nach der gestrigen Betrachtung erwartungsgemäß weiter nach und fiel auf den tiefsten Stand seit dem 17. Juni zurück. Erst knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 18.000-Punkte-Marke (das Tagestief lag bei 18.030 Punkten) konnte sich der Index wieder stabilisieren und eine Erholung einleiten.

Nach einem starken Schlussspurt an der Wall Street am späten Abend konnte sich dann auch der deutsche Leitindex nachbörslich kräftig erholen. Diese Erholung setzt sich heute Vormittag weiter fort, der Index klettert zurück in den Bereich um 18.300 Punkte.

Dax-Ausblick:

Die 18.000er-Marke erwies sich gestern als eine Nummer zu groß für die Verkäuferseite. Die korrektive Seitwärtsphase zwischen 18.050 und 18.360 hat daher - seit zwei Wochen - unverändert weiter Bestand.

Nach der Rally von 250 Punkten seit dem gestrigen Tagestief ist nun wieder alles denkbar, auch ein Ausbruch auf der Oberseite. Entsprechend ist aktuell kurzfristig eine neutrale Positionierung eine gute Option.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ64PL von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.07.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.346 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ1VM8 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.07.2024), die K.o.-Schwelle bei 19.985 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.