EQS-News: 123. Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum AG: Rückgang der Konzernumsatzerlöse und aktive Neuorganisation der Unternehmensstrukturen

123. Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum AG: Rückgang der Konzernumsatzerlöse und aktive Neuorganisation der Unternehmensstrukturen



03.07.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, fand in der Historischen Stadthalle Wuppertal die 123. ordentliche Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum AG statt. Ein Großteil der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten nahm vor Ort im Mendelssohn Saal der Historischen Stadthalle an der Hauptversammlung teil.

Die Schulte-Schlagbaum AG bestätigte ihre EBIT-Prognose aus August 2023 für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Unternehmensgruppe Umsatzerlöse in Höhe von rund 58.328 TEUR erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von rund 8,8 Prozent. Insgesamt ist das betriebliche Ergebnis (EBIT) des Konzerns auf -1.922 TEUR (Vorjahr: 2.000 TEUR) gesunken, das Konzernergebnis auf -2.338 TEUR (Vorjahr: 1.765 TEUR).

Vorstand Johannes Weißbach fasst die Lage wie folgt zusammen: „Wir sind uns der Herausforderungen bewusst und arbeiten intensiv an einer lösungsorientierten Neustrukturierung. Die ersten Schritte wurden bereits Ende 2023 eingeleitet und wir machen stetig Fortschritte. Die geplanten Maßnahmen werden nachhaltig umgesetzt, um langfristigen Erfolg zu sichern.”

Konzernergebnisse 2023 und aktuelle Erfolge der aktiven Neuausrichtung im laufenden Geschäftsjahr



Als Treiber der Neuausrichtung auch auf Ebene der Führungsstruktur kann Johannes Weißbach bereits entscheidende Erfolge präsentieren. So ist der Aufsichtsrat seinem Vorschlag gefolgt und hat Thomas Golatta zum 01.07.2024 als neues Vorstandsmitglied berufen. Zudem konnten zwei weitere vakante Positionen in der Geschäftsführung besetzt werden. Marc Ströter wurde zum weiteren Geschäftsführer der novacom software gmbh in Bad Aussee und Dr. Sven Hilfert zum Geschäftsführer der Sächsischen Schlossfabrik GmbH in Groitzsch berufen. Während Johannes Weißbach bis auf Weiteres den gesamten kaufmännischen Bereich sowie den mechanischen Produktionsbereich verantwortet, liegt Thomas Golattas Verantwortungsbereich als Vorstand auf der digitalen Sparte der Unternehmensgruppe."

Mechanischer Produktionsbereich

Im Segment der Schloss- und Schließblechsysteme musste die Schulte-Schlagbaum AG sowie ihre Tochtergesellschaft die Sächsische Schlossfabrik GmbH aufgrund der schwachen Baukonjunktur einen Umsatzrückgang von 19% und 22% hinnehmen.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung wird Dr.-Ing. Sven Hilfert ab dem 1. Juli 2024 die Position des Geschäftsführers bei der Sächsischen Schlossfabrik GmbH übernehmen. Als neuer Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs wird er seine umfassende Produktionsexpertise einsetzen und im Management Board als Direktor „Produktion“ den mechanischen Sektor vertreten.

Das Schweizer Industrieunternehmen STS Schänis GmbH blickt auf ein, unter schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen, erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Zwar musste der Nettoumsatz (in Lokalwährung) einen Rückgang von -3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen, aufgrund des positiven Finanzergebnisses von 121 TCHF (Vorjahr: -151 TCHF) sowie der einmaligen Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen konnte jedoch das Jahresergebnis signifikant gesteigert werden.

Digitaler Lösungsbereich

Mit fast 18 Prozent Umsatzrückgang zum Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2022 verfehlte der Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel sein Wachstumsziel im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023. Operative Engpässe und interne Prozessoptimierungen beanspruchten mehr Ressourcen als erwartet, was zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Wachstumsstrategien führte und letztendlich das Erreichen der Jahresziele beeinträchtigte.

Auch die Tochterfirma eccos pro gmbh hat ihr Jahresziel 2023 nicht erreicht, was durch mehrere Faktoren beeinflusst wurde. Daraus resultierend fiel der Umsatz auf 5.564 TEUR (Vorjahr: 6.903 TEUR).

Auch hier setzt die Neuorganisation der Organisationsstruktur mit gezielter Fachkompetenz als Lösungsstrategie an. So übernimmt Digitalexperte Thomas Golatta, der bereits seit 01.01.2024 im Führungsstab der SAG tätig ist, neben Johannes Weißbach die Verantwortung für die Geschäftsführung der eccos pro.

Im Geschäftsjahr 2023 konnte die novacom software gmbh eine konstante Nachfrage im Bestandskundensegment verzeichnen. Die Neukundenakquise blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, was zu einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr führte. Trotzdem konnte die novacom einen Ergebnisbeitrag leisten.

Mit Blick auf die Zukunft wird Marc Ströter, Direktor „Vertrieb” im Management Board der SAG und anerkannter Vertriebsstratege, ab dem 01.07.2024 die Position des Geschäftsführers für Vertrieb bei der österreichischen Tochterfirma übernehmen. In enger Zusammenarbeit mit Alexander Kogler wird er die Geschäftsleitung stärken. Diese Besetzung ist ebenfalls Teil der strategischen Neuausrichtung, um die Marktposition der novacom weiter zu festigen und das Wachstum im Neukundensegment zu beschleunigen.

Bestätigung des Aufsichtsrats

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden alle Beschlüsse des Aufsichtsrats durch Stimmabgaben der Aktionärinnen und Aktionäre bestätigt. Neben der Mandatsverlängerung des Aufsichtsratsvorsitzenden Vaios Kastanis und seines Stellvertreters Felix Maier, wurde auch der Wahl von Prof. Dr.-Ing. Andreas Braasch als neues Mitglied des Aufsichtsrats zugestimmt.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der Schulte-Schlagbaum-Gruppe und deren einzelnen Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Kontakt:

Sven Gill

Kaufmännischer Direktor

Tel: +49 2051 2086-0

E-Mail: sven.gill@sag-schlagbaum.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: +492051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com

