Die meistgehandelten Produkte: Elon Musk mit Kampfansage!

Das Linksbündnis geht als Sieger aus der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich hervor. Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich erleichtert, dass der rechtspopulistische Rassemblement National die Mehrheit bei den französischen Parlamentswahlen verfehlt hat. Der DAX® notiert am Montagvormittag im Plus gegenüber dem Schlussstand am vergangenen Freitag.

Viel Bewegung sehen wir heute vor allem beim Rohstoff Gold, dem EV-Konzern Tesla und beim deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall.

Vergangenen Freitag stieg der Goldpreis auf 2.400 Dollar und erzielte ein Wochenplus von 3,3 Prozent; die korrigierten US-Arbeitsmarktdaten erhöhten zudem die Chancen auf eine baldige Zinssenkung. Trotz robuster Zahlen für Juni wurden die Stellenzahlen für April und Mai nach unten revidiert, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinsreduktion ansteigen ließ. Die Anleger sind heute geteilter Meinung wenn es um die Entwicklung des Goldpreises geht. So finden wir sowohl Gold Puts als auch Calls auf der Liste. Elon Musk warnte die Shortseller der Tesla-Aktie und prognostizierte eine Unternehmensbewertung von 30 Billionen US-Dollar, sobald das autonome Fahren und die Massenproduktion von humanoiden Robotern erreicht sind. Musks optimistische Pläne sehen Tesla nicht nur als EV-Hersteller, sondern auch als KI-Powerhouse, obwohl die Tesla-Aktie weiterhin stark leerverkauft wird. Die Kampfansage gefiehl den Anlegern, weswegen Tesla Calls ganz oben auf der Liste stehen. Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete vergangene Woche einen Verlust von 3,8 Prozent und setzte diesen Trend am Montagvormittag mit einem Minus von 0,4 Prozent fort. Langfristig bleibt die Stimmung jedoch positiv, da die geplanten hohen Verteidigungsausgaben der deutschen Regierung das Unternehmen weiter stärken dürften. Die Anleger teilten diese Meinung und nahmen vermehrt Call Positionen auf den Wert auf.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Put HD5VTV 2,72 2377,15 USD 2404,989372 USD 81,36 Open End DAX® Put HD3P2P 2,93 18453,00 Punkte 18741,101544 Punkte 63,36 Open End Gold Call HD6ZJW 3,41 2378,80 USD 2343,988454 USD 62,10 Open End DAX® Put HB17J4 4,80 18453,00 Punkte 18930,528174 Punkte 38,62 Open End DAX® Call HD70S8 0,41 18478,00 Punkte 18100,00 Punkte 44,59 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2024; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Call HC69RF 3,68 251,43 USD 250,00 USD 6,65 18.12.2024 Apple Call HC89ZZ 1,39 226,32 USD 255,00 USD 15,30 18.06.2025 DAX® Call HC9BRW 7,72 18511,50 Punkte 18100,00 Punkte 24,91 17.09.2024 DAX® Put HD002L 0,77 18519,00 Punkte 17100,00 Punkte 202,85 17.09.2024 DAX® Call HC9BRW 7,76 18515,50 Punkte 18100,00 Punkte 25,12 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2024; 09:37 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD367G 11,98 493,60 EUR 392,778618 EUR 5 Open End Airbus Long HC19M9 13,20 135,72 EUR 90,925259 EUR 3 Open End DAX® Short HD39A4 1,50 18531,00 Punkte 19400,457976 Punkte -20 Open End Apple Long HD2N4Y 15,73 226,32 USD 151,03385 USD 3 Open End S&P500® Short HD2N5F 6,12 55,597,24 Punkte 6960,41625 Punkte -4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2024; 09:48 Uhr;

