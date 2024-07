EQS-Adhoc: Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe

Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein



08.07.2024 / 08:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung

Noratis AG

Eschborn

Eschborn, 8. Juli 2024 – Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP) gibt bekannt, dass er mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der EUR 50 Mio. 5,5 % Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) („Noratis-Anleihe 2020/2025“), valutiernd in Höhe von EUR 30 Mio., ein Restrukturierungskonzept nach Maßgabe des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – „SchVG“) zur Abstimmung vorzulegen. In diesem Zusammenhang werden die Gläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2025 zu der am 10. September 2024 in Eschborn stattfindenden Anleihegläubigerversammlung eingeladen. Grund hierfür ist, dass nach Einschätzung des Vorstands die planmäßige Rückführung der Noratis-Anleihe 2020/2025 zum Fälligkeitsdatum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts gefährdet ist.

Das vom Vorstand der Noratis AG vorgeschlagene Restrukturierungskonzept enthält im Wesentlichen folgende Eckpunkte:

Verlängerung der Laufzeit der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028, wobei die Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe berechtigt ist, und

Bestellung der e.Anleihe GmbH mit Sitz in Stuttgart als Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2025.

Zudem ist beabsichtigt, die EUR 40 Mio. 4,75 % Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP) („Noratis-Anleihe 2021/2027“), valutiernd in Höhe von EUR 10 Mio., bis zum 31. Dezember 2029 zu verlängern.

Die Einberufung der Anleihegläubigerversammlung der Noratis-Anleihe 2020/2025 wird heute im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung am 10. September 2024 in Eschborn teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu lassen. Die hierfür erforderliche Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

