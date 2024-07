GNW-Adhoc: Nutzung der Vorteile des Eisenbahnhafens: Internationales Marken-Einkaufszentrum Hongkong siedelt sich in Qingbaijiang, Chengdu, an

^CHENGDU, China, July 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli haben der Qingbaijiang District of Chengdu und SOW Capital Limited aus Hongkong ein strategisches Kooperationsabkommen unterzeichnet. Die beiden Parteien wollen gemeinsam ein internationales Marken-Einkaufszentrum mit einer Gesamtinvestition von mehr als 3 Mrd. Yuan bauen. Es ist davon auszugehen, dass das Projekt einen parkähnlichen Megakomplex umfassen wird, der ein immersives und erlebnisorientiertes Einkaufserlebnis bietet, mit Flagship-Outlets für Marken aus den Bereichen Mode, Kosmetik, Bekleidung, Lebensmittel und mehr, vor allem aus Ländern und Regionen wie Deutschland, Frankreich und Italien, einschließlich einer Reihe von erstklassigen Luxusmarken wie Prada, Gucci und Ferragamo, sowie Snacks aus Südostasien, dem restlichen Europa und Amerika. In Zukunft wird das internationale Marken-Einkaufszentrum mit vorteilhaften Kultur- und Tourismusressourcen in der umliegenden Region wie der Chengdu- Forschungsbasis für die Zucht des Großen Pandas, Sanxingdui in Guanghan, der antiken Stadt Chengxiang und anderen zusammenarbeiten, um ein umfassendes Geschäfts- und Tourismussystem zu schaffen, in dem alle Beteiligten von den Besuchern der anderen profitieren können. Die SOW Capital Limited aus Hongkong hat angegeben, dass die Wahl des Qingbaijiang-Hafengebiets der Pilot-Freihandelszone China (Sichuan) in Chengdu durch seine Funktion als Ausgangspunkt des CHINA RAILWAY Express (Chengdu) und als wichtiges Fenster für Chinas Öffnungsbemühungen motiviert ist. Das Gebiet zeichnet sich durch seinen geographischen Vorteil, seine Fähigkeit, das Wachstum des Hafens voranzutreiben, seinen robusten Konsum, sein hochentwickeltes Transportwesen und seine bemerkenswerte Eignung für die Nutzung des Entwicklungsmodells ?Hafen + Geschäftskreis" aus. Chengdu beschleunigt derzeit seine Bemühungen, sich als internationales Tor und Drehkreuz zu positionieren. Seit 2024 hat die internationale Eisenbahn von Chengdu fast 30.000 Abfahrten verzeichnet und ist mit 112 Städten im Ausland verbunden. Quelle: Qingbaijiang District of Chengdu Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/befd0c55- 79b2-40a6-93a7-91646e992e40 °