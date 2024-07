Bitcoin-Verkäufe des BKA hatten zuletzt laut Martin Goersch Verkäufe in der Kryptowährung ausgelöst. Das Problem: Die Verkäufe fanden in einem illiquiden Marktumfeld am 4. Juli statt. Die Details dazu und Martins Einschätzung gibt es hier für Euch in der Videoanalyse.

