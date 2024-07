Midea Group's 2024 1H Overseas Campus Recruitment Review: Ein strategischer Schritt vorwärts in Richtung globale Innovation und Lokalisierung

Midea Group, eine gut etablierte, führende globale Technologiegruppe, hat erfolgreich seine 1H 2024 Campus Recruitment Tour mit der Abschlussveranstaltung an der Stanford University am 6. Juli beendet. Diese Rekrutierungsaktivitäten sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu globaler Expansion und der strategischen Lokalisierung von Innovation.

Midea Group's 2024 1H Overseas Campus Recruitment Tour at Stanford University (Photo: Business Wire)

Die Midea Group bietet ein breites Portfolio, einschließlich Lösungen für das Smart Home, Industrie- und Gebäudetechnologie, Robotik und Automatisierung sowie innovative Unternehmenslösungen. Mit der international ausgerichteten Rekrutierungskampagne unterstreicht das Unternehmen seine globale Expansionsstrategie. Jedes Jahr wirbt das Unternehmen ungefähr 15-20 % seiner neuen Mitarbeiter bei Überseeuniversitäten an, und erweitert so den internationalen Talentpool des Unternehmens.

Highlights des 2024 Midea Campus Recruitment:

Mehr als 3000 Kandidaten nahmen an dem Event teil

In mehr als 4 Ländern und auf 20 Campi wurden Offline-Events veranstaltet

Mehr als 10 spezialisierte Roundtables für Aspiranten auf Doktortitel

Strategiesitzungen:

Perspektive von Führungskräften: Keynote-Veranstaltungen mit Midea's CTO, CPO und anderen Führungskräften boten einen Ausblick auf die Zukunft der Technologie und Midea's entscheidende Rolle in diesem Prozess.

Kulturelle Aspekte: Midea stellt den Menschen in den Mittelpunkt und deshalb sind Wohlergehen der Mitarbeiter, Leistungen und Weiterentwicklung des Einzelnen von hoher Bedeutung.

Innovation: Midea präsentierte sein umfassendes R&D-Netzwerk, einschließlich des Central Research Institute mit der "2+4+N" globalen R&D-Strategie, was die führende Rolle von Midea in der technologischen Innovation untermauert.

Interaktive und beeindruckende Erfahrungen:

Q&A-Sitzungen: Transparente Diskussionen über die Werte, Chancen und Erwartungen von Midea.

Roundtable-Diskussionen: Dialoge über R&D-Initiativen, Karrierewege und globale Präsenz.

Alumni: Beispiele über persönliche Weiterentwicklung boten Einblicke aus erster Hand über Karrierechancen bei Midea.

Schritte zur Rekrutierung:

Exklusiver Kanal für Studenten aus Übersee: Studierende aus Übersee, die zwischen Januar 2024 und Dezember 2025 ihr Studium abschließen, werden alle als Kandidaten angesehen und können ihren Lebenslauf online einreichen.

Transparentes Verfahren: Kandidaten wurden durch einen transparenten Bewerbungsprozess und Interviews geführt und erhielten bei Erfolg ein Jobangebot.

Diverse Positionen: Die Positionen umfassten R&D, AI, IT, Engineering und spiegelten das Interesse von Midea an den unterschiedlichsten Ausrichtungen und beruflichen Plänen wider.

Globale Ausrichtung: Midea bietet Positionen in mehr als 40 Städten weltweit, weshalb Kandidaten in einem multikulturellen Umfeld arbeiten können.

Midea's laufende Bemühungen

Midea's 1H 2024 Recruitment Journey führte von Deutschland über Japan bis in die Vereinigten Staaten und zeigt, wie sehr sich das Unternehmen um eine innovative, inklusive und offene Plattform bemüht. Das Unternehmen investiert weiterhin in Mitarbeiter sowie R&D, um so ein Vorreiter des technischen Fortschritts zu bleiben.

