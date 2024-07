Bitcoin Kurs steigt auf höchsten Stand seit einer Woche – US-Inflation überrascht

Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten zieht es Anleger erneut zurück in Kryptowerte. Mit zwischenzeitlich über 59.500 Dollar kostet eine Einheit so viel wie seit einer Woche nicht mehr. Die Entwicklung der Verbraucherpreise ist offensichtlich ganz nach dem Geschmack der Anleger. Der Inflationstest scheint überstanden. Die US-Zinssenkungsfantasien spielen Krypto-Werten in die Karten. Es ist die Zuversicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen, gepaart mit der jüngsten Zulassung von Ether-Spot-ETFs, welche Anleger bei Laune halten.

Kernteuerung in den USA schwächt sich ab – Zinssenkungsfantasien nehmen an Fahrt auf

Die Kernrate der Teuerung ist in den USA im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 3,3 Prozent weniger stark gestiegen als erwartet. Ökonomen hatten mit einem Plus von 3,4 Prozent gerechnet, nach ebenfalls 3,4 Prozent im Mai.

Die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel legten im gleichen Zeitraum um 3,0 Prozent zu, nach 3,1 Prozent im Vormonat.

Das sogenannte „Fed-Watch-Tool“ der CME Group taxiert die Chance für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte mittlerweile auf 81,3 Prozent, nach 69,7 Prozent am Vortag.

