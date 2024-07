Die chinesische Luxusautomarke HONGQI hat auf dem Goodwood Festival of Speed ihre weltweite Präsenz unter Beweis gestellt

HONGQI, die chinesische Luxusautomarke, wird offizieller Partner des Goodwood Festival of Speed 2024 und wird vom 11. bis 14. Juli auf der Veranstaltung vertreten sein. HONGQI wird neben einer Reihe von Luxusautos aus aller Welt auf der Bühne stehen und seine außergewöhnliche Präsenz und seinen einzigartigen Charme als Top-Luxusautomarke in China unter Beweis stellen.

HONGQI wurde 1958 gegründet und steht für die Entwicklung und die Erfolge der chinesischen Automobilindustrie. Heute nimmt HONGQI eine wichtige Position auf dem chinesischen Markt für Luxusautos der Oberklasse ein und treibt seine globale Marktstrategie voran. Sein Vertriebsnetz deckt bereits 28 Länder und Regionen weltweit ab.

HONGQI wird auf dem Goodwood Festival of Speed fünf Spitzenmodelle vorstellen, darunter den HONGQI Guoya, den E-HS9, den H9 sowie die kommenden EH7 und EHS7, die bald in europäischen Ländern wie Norwegen, Deutschland, Frankreich und Dänemark angeboten werden. Dies wird ein spannender Schnittpunkt zwischen der chinesischen und der globalen Automobilkultur sein und eine hervorragende Gelegenheit für Hongqi, die Intensität der chinesischen Automobilindustrie zu präsentieren.

Als chinesische High-End-Automobilmarke steht HONGQI für die lange Geschichte und das technologische Erbe der chinesischen Automobilindustrie. Auf dem Goodwood Festival of Speed wird HONGQI die außergewöhnliche Qualität chinesischer Luxusautos demonstrieren.

HONGQI beschleunigt die Entwicklung von Schlüsseltechnologien und steigert seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt. Gleichzeitig präsentiert HONGQI das High-End-Image seiner Marke und vermittelt den luxuriösen Lebensstil, der mit HONGQI verbunden ist. Im Anschluss an das Goodwood Festival of Speed wird HONGQI branchenübergreifend mit mehreren internationalen Top-Marken zusammenarbeiten, um gemeinsam den "Orientierungsluxus" in den "neuen Luxus der Welt" zu verwandeln und einen neuen Maßstab für chinesische Marken auf dem globalen High-End-Automobilmarkt zu setzen.

