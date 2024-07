Anleger realisieren Gewinne bei Süss Microtec - Infineon und Aixtron schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Einige deutsche Unternehmen aus der Halbleiterindustrie haben am Freitag den Rückgang der US-Börsen in ihrer Branche nachvollzogen. Sowohl in den USA als auch in Europa verringerte sich das Interesse der Anleger an den kürzlich stark gestiegenen Technologiewerten spürbar. In Deutschland betraf dies besonders die Aktien des Halbleiterzulieferers Süss Microtec, die nach ihrer Rekordjagd um 4,4 Prozent zurückgingen und dabei von Gewinnmitnahmen belastet wurden.

Aber auch bei anderen Branchenwerten machte es sich bemerkbar, dass an der Nasdaq-Börse am Vorabend vor allem die Chipwerte korrigierten, für die zuletzt viel Branchenfantasie eingepreist wurde. Paradebeispiel dafür sind die Aktien von Nvidia , die in New York um 5,6 Prozent abgesackt waren.

In Deutschland folgten dieser Schwäche auch die Aktien von Infineon , die am Freitag etwa 0,9 Prozent verloren. Im MDax sank der Kurs des Anlagenbauers Aixtron um 1,7 Prozent. In den USA hatte mit Applied Materials auch ein Branchenausrüster besonders deutlich um mehr als fünf Prozent nachgegeben. (mit Material von dpa-AFX)