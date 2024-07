Coinbase profitiert vom Kryptoboom

Die Aktie der Kryptobörse Coinbase pendelt seit Monaten seitwärts. Im ersten Quartal hatte der Konzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen vieler Analysten übertroffen. Unterstützung kam von der Bitcoin-Rally, die den Handel in Kryptowährungen stimulierte. Zuletzt ließen die Impulse jedoch nach.

Mit dem Start der ersten Bitcoin ETFs und der gestiegenen Marktvolatilität rückten bei Investoren auch die von Coinbase angebotenen und gehandelten Optionen und Future auf Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherium und Dogecoin in den Fokus. Sie sorgten in den ersten drei Monaten des Jahres für ein zweistelliges Gwinn- und Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal pendelte der Bitcoin-Kurs auf einem relativ hohen Niveau. Solange diese Entwicklungen anhalten, dürfte Coinbase gute Zahlen erwirtschaften. Am 01. August werden voraussichtlich Geschäftsdaten zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht.

Mit einem KGV von 44,6 (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie jedoch kein Schnäppchen. Kommen Kyptowährungen nachhaltig unter Druck, könnte die Handelsaktivität deutlich nachlassen. Dies würde im Zahlenwerk und im Aktienkurs Spuren hinterlassen.

Chart: Robinhood Widerstandsmarken: 234/282 USD Unterstützungsmarken: 196 USD Die Aktie von Coinbase Global bewegt sich seit Anfang März diesen Jahres in einem Seitwärtstrend zwischen 196 USD und 282 USD . In den zurückliegenden Tagen schwächelte das Papier. Es hat jedoch noch einen deutlichen Abstand zur Untergrenze der Seitwärtstrends. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aktuell neutral zu bewerten. Neue Kaufimpulse gibt es frühestens oberhalb des jüngsten Hochs von 234 USD. Coinbase in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 15.11.2023–12.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Coinbase in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.07.2021 (Börsenstart) – 12.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienaleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktenanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am 06.08.2025 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls erhalten Anleger zwar den Zinssatz, dennoch können Verluste drohen. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale Coinbase Aktienanleihe Protect HV4XVY *** 100,00%** 06.08.2025 Barriere: 60%***; Zinssatz: 19,2 % p.a. * Zeichnungsfrist bis 08.08.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags;*** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 13:15 Uhr;

Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert die Aktie von Coinbase bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende EUR 10. Wird eine der Barrieren verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Der untere Inliner ist der aggresivere Schein. Die Barrieren sind mit 180/300 USD nur rund sechs beziehungsweise acht Prozent von den Barrieren des Seitwärtstrends entfernt. Der Inline-Optionsschein mit den Barrieren bei 160 USD beziehungsweise 320 USD ist hingegen teurer. Inline Optionsscheine auf Coinbase für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in USD obere K.o.-Barriere in USD Letzter Bewertungstag Coinbase HD6XA9 4,28* 160,00 320,00 18.12.2024 Coinbase HD6X9X 3,61* 180,00 300,00 23.10.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 13:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.