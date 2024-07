DAX-FLASH: Dax behauptet jüngste Gewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag seine Gewinne der vergangenen beiden Handelstage behaupten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18.553 Punkte. Mit seiner zuletzt positiven Tendenz hat sich der Leitindex wieder dem oberen Ende seines etwa einen Monat gültigen Korridors genähert, der bis etwa 18.600 Punkte reicht. Im Wochenverlauf steuert er auf ein halbes Prozent Plus zu.

Umschichtungen, die am Vorabend an den US-Börsen vorgenommen wurden, beeinflussen den Dax erst einmal wenig. Nach zuletzt sieben Gewinntagen für den Nasdaq-100-Index wurden bei den rekordhohen Technologiewerten Gewinne mitgenommen, während Nebenwerte in den Fokus rückten.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners macht dies am Russell-2000-Index fest, der um 3,6 Prozent stieg. "Spannend wird jetzt zu sehen, ob die Börsianer hierzulande den US-Anlegerinnen und Anlegern nacheifern und in den zuletzt vernachlässigten MDax investieren", ergänzte der Experte. Während der Dax in diesem Jahr mehr als zehn Prozent zugelegt hat, hat der MDax mehr als fünf Prozent verloren.

Eine sich überraschend deutlich abschwächende Inflation in den USA hatte am Vortag Spekulationen auf baldige Zinssenkungen angeheizt. Zum Wochenschluss rückt der Auftakt zur Berichtssaison in den Mittelpunkt mit den Resultaten erster US-Großbanken, darunter JPMorgan und Citigroup ./tih/jha/