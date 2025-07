Aktien Frankfurt Ausblick: Dax knapp im Plus erwartet - Rekord rückt näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt am Mittwoch im Aufwind. Nach wie vor blenden die Anleger die fortwährende Hängepartie im Zollstreit mit den USA aus. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Kursindikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.222 Punkte. Damit fehlt ihm nicht mehr viel zu seinem Anfang Juni erreichten Rekord von 24.479 Punkten. Der Nebenwerte-Index SDax hatte bereits am Dienstag eine Bestmarke erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen nahezu unbewegt erwartet.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt die Frist für neue US-Zölle, die an diesem Mittwoch ausgelaufen wäre, auf den 1. August verschoben. Die Börsen hatten dies gelassen aufgenommen. Auch die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten beeindruckten die Anleger nicht.

Im Zollkonflikt mit einer Reihe von Handelspartnern kündigte Trump einen Brief an die EU sowie Sonderzölle für bestimmte Branchen an. Er will Extrazölle für bestimmte Branchen einführen. So sollen auf Kupfereinfuhren Zuschläge von 50 Prozent erhoben werden. Auch Zölle auf Arzneimittel, Halbleiter und "verschiedene andere Dinge" kann er sich vorstellen.

Die jüngst starken Aktien der Commerzbank reagierten zur Wochenmitte zunächst nicht auf die Meldung vom Vorabend, wonach die Konkurrentin Unicredit Commerzbank-Derivate in Aktien umgewandelt hatte. Die Italiener sind im Herbst bei den Frankfurtern eingestiegen, stoßen bei ihren Übernahmebemühungen aber sowohl bei der Bundesregierung als auch bei der Commerzbank selbst auf Widerstand.

Für Kion ging es auf der Handelsplattform Tradegate hingegen vorbörslich klar bergab, nachdem das Analysehaus Jefferies zwar das Kursziel für die Titel mit Blick auf die jüngste Entwicklung angehoben, aber sein Kaufvotum gestrichen hatte. "Es ist Zeit, den Gabelstapler zu parken", betitelte Lucas Ferhani seine Neubewertung. Er lobte starke Trends in den beiden Geschäftsbereichen Industrial Trucks & Services (ITS) sowie Supply Chain Solutions (SCS). Nach der Kursrally des Logistikdienstleisters sei das weitere Potenzial aber begrenzt./gl/jha/