Kinaxis Inc.: Konferenzschaltung über das Ergebnis des zweiten Quartals 2024 am 1. August 2024

Kinaxis ® Inc. (TSX:KXS), ein global führendes Unternehmen in End-to-End Lieferkettenmanagement, hat heute den Termin für die Konferenzschaltung zum Ergebnis des am 30. Juni 2024 beendeten zweiten Quartals bekannt gegeben. Der Call findet am Donnerstag, dem 1. August um 8:30 Eastern Time statt und wird von John Sicard, Chief Executive Officer, und Blaine Fitzgerald, Chief Financial Officer, geleitet. Es wird anschließend Gelegenheit zu einer Fragenrunde gegeben. Das Unternehmen wird die Zahlen für das zweite Quartal am Mittwoch, dem 31. Juli 2024 nach Börsenschluss vorlegen.

DETAILS KONFERENZSCHALTUNG DATUM: Donnerstag, 1. August 2024 ZEIT: 8:30 Eastern Time REGISTRIERUNG: https://registrations.events/direct/Q4I914161463 WEBÜBERTRAGUNG: https://events.q4inc.com/attendee/304263983 (drei Monate lang verfügbar)

Registrierung für den Call im Voraus

Teilnehmer müssen sich im Voraus für den Live Call registrieren. Danach erhalten Interessenten automatisch eine E-Mail mit Anweisungen zur Einwahl und einem individuellen Pincode. Registrierte Teilnehmer können sich dann mit den Nummern aus der E-Mail und ihrem Pincode direkt in die Konferenz einwählen. Sie sollten sich spätestens 15 Minuten vor dem Beginn des Calls registrieren.

Über Kinaxis

Kinaxis ist weltweit führend in der modernen Orchestrierung von Lieferketten. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu verwalten, von der mehrjährigen strategischen Planung über die sekundengenaue Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

