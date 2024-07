Schon mehr als elf Millionen Kunden bestellen ihre Medikamente bei der Online-Apotheke. Doch noch schreibt Redcare Verluste. Aber: Die starke Entwicklung der Fundamentaldaten macht die Aktie attraktiv für Investoren, die auf Wachstum aus sind.

Am 2. Juli ging die Redcare-Pharmacy-Aktie mit 108,20 Euro aus dem Handel – und einen Tag später fing eine Wahnsinnsrally an. Bis Mitte dieser Woche sprang sie um über 30 Prozent auf 141,50 Euro. Ist die Aktie damit überhitzt? Ein Blick in die Zahlen lässt nur einen Schluss zu: Höhere Kurse sind mittel- bis langfristig sehr wahrscheinlich. In dieser Analyse erkläre ich, warum.