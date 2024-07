DAX – Pause nach dem Sprint. Fed-Chef im Blickpunkt.

Der DAX® startete etwas leichter in den Handelstag. Allerdings waren ein paar Gewinnwarnungen zu verdauen. Zudem fielen die Wirtschaftsdaten aus China überraschend schwach aus. Im Tagesverlauf wird eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell erwartet. Sie könnte möglicherweise weiteren Schwung bringen.

Unternehmen im Fokus

Meldungen zufolge plant Salzgitter die Übernahme der verbleibenden Anteile an Aurubis. Die Aurubis-Aktie legte seit Mitte Juni bereits kräftig an. Die Deutsche Lufthansa setzte den Sinkflug im frühen Handel fort. Am Freitag senkte die Airline die Ziele für das Gesamtjahr. Der Softwareentwickler Ionons hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Anleger quittierten die Meldung mit einem kräftigen Kursabschlag. Nordex meldete Zahlen zum Auftragseingang im ersten Halbjahr. Demnach stieg das Orderbuch bei stabilen Preisen um 27 Prozent. Allerdings schwächte sich das Auftragswachstum im zweiten Quartal spürbar ab. Die Aktie gab im frühen Handel deutlich nach. Bei ThyssenKrupp behindern Berichten zufolge interne Streitigkeiten die Restrukturierung der Stahlsparte. Seit April warten Anleger auf eine Konzept. Die Aktie bewegt sich seit rund drei Wochen im Bereich von EUR 4.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.110/18.200/18.415/18.648 Punkte

Der DAX® setzte sich zum Handelsauftakt oberhalb der Unterstützungsmarke von 18.648 Punkten fest. Damit besteht weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 18.880 Punkte. Rücksetzer unter 18.648 Punkten könnten eine kurzfristige Konsolidierung bis 18.415 Punkte auslösen. Die aktuell bullishe Stimmung dürfte das jedoch nicht trüben. Eine nachhaltige Trendwende deutet sich frühestens bei einem Rückfall in den Abwärtstrend und damit unterhalb von 18.370 Punkten an.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2024 – 15.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.07.2019 – 15.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 88,26* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 102,39** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 105,44*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2024; 10:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 1,53* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 2,83* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 4,91* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 6,40* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2024; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.