IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech ernennt Worley als Partner (EPCM) für den Bau und die Inbetriebnahme des Gubener Lithiumkonverter

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech ernennt Worley als Partner (EPCM) für den Bau und die Inbetriebnahme des Gubener Lithiumkonverter

- Nächster wichtiger Meilenstein nach Erhalt der finalen Baugenehmigung und Fördermitteln von rund 100 Mio. Euro erreicht.

- Worley überzeugt als internationales EPCM Unternehmen mit umfassender Projektexpertise bei Rohstoffen, Chemie und Energie.

- Umfassendes Auswahlverfahren von Accenture koordiniert.

TORONTO, 15. Juli 2024 - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) ("Rock Tech" oder das "Unternehmen") Rock Tech Lithium freut sich bekannt zu geben, dass das globale Dienstleistungsunternehmen Worley Limited (Worley) als bevorzugter Partner für Engineering, Beschaffung und Baumanagement (EPCM) für den Bau des ersten Lithiumkonverters Europas ausgewählt wurde. Worley ist auf den Bau und die Umsetzung komplexer Industrieanlagen spezialisiert und hat mit weltweit 50.000 Mitarbeitern bereits mehr als 1.000 Projekte in der chemischen und mineralverarbeitenden Industrie auf allen Kontinenten abgewickelt. Darunter auch Projekte in den großen deutschen Chemieclustern in Ost- und Südwestdeutschland. Als einer von wenigen Experten verfügt das Team zudem über Erfahrungen in der Umsetzung von Lithium-Projekten.

Bis heute sind Lithium-Konverter hauptsächlich in China und Australien in Betrieb. Die Anlage im brandenburgischen Guben bildet mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen Lithium-Hydroxid pro Jahr einen wichtigen Baustein für eine resiliente europäische Batteriewertschöpfungskette. Bereits 2030 sollen 50% des eingesetzten Materials aus recycelten Batterien stammen. Der Investitionsaufwand beläuft sich auf rund 800 Millionen Euro. Land und Bund haben hierfür Fördermittel in Höhe von 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt, um ein Level-Playing-Field im internationalen Wettbewerb sicher zu stellen.

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Operations Officer, kommentiert: Wir werden den Konverter in Guben effizient und mit höchsten Standards realisieren. Dafür haben wir mit Worley nun einen überaus erfahrenen Partner in der Umsetzung anspruchsvoller Industrieprojekte ausgewählt. Das Team wird den Prozess von der Planung, über den Bau bis zur Inbetriebnahme der Anlage verantworten.

Rock Tech plant nach Abschluss der Finanzierung voraussichtlich noch in diesem Jahr mit dem Bau des Konverters zu beginnen. Grundlage für die nächste Phase sind die bereits im Mai 2024 erfolgte vollständige Genehmigung des Vorhabens durch das Landesumweltamt Brandenburg sowie ein umfassendes Basic Engineering, das mit einer abschließenden FEL3-Studie bereits konkrete Spezifikationen für Bau und Inbetriebnahme sowie Planung für Ramp-Up und Betrieb des zukünftigen Konverters ermittelt hat.

Der EPCM-Auswahlprozess wurde über sechs Monate von Accenture begleitet. Worley konnte sich gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen. Wesentliche Kriterien im Auswahlprozess waren u.a. die bisherige Erfolgsbilanz bei komplexen Projekten, das technische Fachwissen und die Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten in Deutschland.

ÜBER ROCK TECH

Die Vision von Rock Tech

Lithium ist, die Elektrofahrzeug- und Batterieindustrie mit nachhaltigem, lokal produziertem Lithium zu versorgen und dabei eine 100%ige Recyclingrate zu erreichen. Um resiliente Lieferketten zu gewährleisten, plant das Unternehmen, Lithiumkonverter nahe an den Endkunden zu bauen. Das erste Projekt ist der geplante Lithiumhydroxid-Konverter in Guben, Brandenburg, Deutschland. Der zweite Konverter soll in Red Rock, Ontario, Kanada, entstehen. Rock Tech plant, das Rohmaterial aus seinem eigenen Georgia Lake Spodumen-Projekt im Thunder Bay Mining District in Ontario, Kanada, zu beziehen und von anderen ESG-konformen Minen zu beschaffen. Letztendlich ist es das Ziel von Rock Tech, ein geschlossenes Lithium-Produktionssystem zu schaffen. Rock Tech hat eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt, um die dringendste Lücke auf dem Weg zu einer sauberen Mobilität zu schließen. Das Unternehmen hat strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards eingeführt und entwickelt ein firmeneigenes Raffinationsverfahren, um die Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern. For further information: Rock Tech Lithium Inc, 2400-333 Bay Street, Toronto ON M5H 2T6, CAN. Konstantin Burger, VP Investor Relations: kburger@rocktechlithium.com +49 89 244109149

ÜBER WORLEY

Worley ist ein globales Dienstleistungsunternehmen mit Energie-, Chemie- und Ressourcenexperten. Worley arbeitet mit Kunden zusammen, um Projekte umzusetzen und über die Lebensdauer ihrer Anlagen Werte zu schaffen. Wir verbinden zwei Welten, bewegen uns hin zu nachhaltigeren Energiequellen und tragen gleichzeitig dazu bei, die Energie, Chemikalien und Ressourcen bereitzustellen, die jetzt benötigt werden.

NEITHER THE TSX VENTURE EXCHANGE NOR ITS REGULATION SERVICES PROVIDER (AS THAT TERM IS DEFINED IN POLICIES OF THE TSX VENTURE EXCHANGE) ACCEPTS RESPONSIBILITY FOR THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THIS RELEASE.

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION Certain statements contained in this news release constitute "forward-looking information" under applicable securities laws and are referred to herein as "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as "expects", "anticipates", "plans", "predicts", "believes", "estimates", "intends", "targets", "projects", "forecasts", "may", "will", "should", "would", "could" or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to expectations concerning the Guben Converter, including the design and features of the Guben Converter, as well as the expected costs, capital expenditures, timing and outcomes thereof; statements regarding the Company's future plans, estimates, and schedules relating to the Guben Converter, including the anticipated timing of future activities taken in support of the development thereof; ; Rock Techs potential financing arrangements; the expected economic performance of the Guben Converter and anticipated production of battery-grade lithium hydroxide and related processing methods employed; the estimated capital and operating costs of the Guben Converter; the anticipated timing and outcome of a final investment decision; unexpected results from the FEL3 study of the EPCM contract, the final evaluation and selection process of Worley; the timing for completion and expected outcomes of the EPCM contract, including the construction activities and commissioning of the Guben Converter; statements regarding the Company's sustainability and ESG related goals and strategy, including the benefits and achievement thereof and future actions taken by the Company in relation thereto; expected regulatory processes and final outcomes; expectations regarding the electric vehicle industry, including the demand for and pricing of battery-grade lithium hydroxide and the benefits therefrom, and the development of political and regulatory frameworks especially in Germany and the European Union; Rock Tech's opinions, beliefs and expectations regarding the Company's business strategy, development and exploration opportunities and projects; and plans and objectives of management for the Company's operations and properties. Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements, including the risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's most recent management's discussion and analysis and annual information form filed with the applicable securities regulators. No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273P2017

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.