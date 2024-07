EQS-News: Wolftank Group verstärkt Engagement für Nachhaltigkeit und grüne Mobilitätsinfrastruktur mit strategischen Initiativen und neuen Aufträgen

EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): ESG/Vertrag

Wolftank Group verstärkt Engagement für Nachhaltigkeit und grüne Mobilitätsinfrastruktur mit strategischen Initiativen und neuen Aufträgen



16.07.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wolftank Group verstärkt Engagement für Nachhaltigkeit und grüne Mobilitätsinfrastruktur mit strategischen Initiativen und neuen Aufträgen

Die Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6), ein führendes Unternehmen in den Bereichen Umwelttechnik, Umweltsanierung und Energietechnologien, stellt mit ihrem jüngsten ESG-Bericht und neuen Verträgen erneut ihr Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis. Der Nachhaltigkeitsbericht, der Anlass für eine heute stattfindende hochrangig besetzte Veranstaltung gemeinsam mit der italienischen Tochtergesellschaft Petroltecnica in Rimini (Italien) ist, hebt die Umweltleistungen der Gruppe hervor und unterstreicht ihre aktive Unterstützung der globalen Energiewende.

Führend in Nachhaltigkeit

Der jüngste Nachhaltigkeitsbericht der Wolftank Group zeigt die signifikanten Beiträge des Unternehmens zur globalen CO2-Reduktion. Im Jahr 2023 ermöglichte die Gruppe die Einsparung von etwa 74.743.223 Tonnen CO2 , während die eigenen Emissionen nur 7.362 Tonnen betrugen. Dies entspricht einem beeindruckenden Verhältnis von 10 Gramm global eingespartem CO2 für jedes emittierte Gramm CO2. Der Bericht, der von GRI-Standards auf die neuen CSRD- und ESRS-Vorschriften umstellt, unterstreicht das Engagement von Wolftank für Transparenz und Umweltverantwortung. Zuletzt wurde die Wolftank Group in einem ESG-Rating von Asset Impact als "sehr nachhaltig" eingestuft und setzt weiterhin neue Maßstäbe in Sachen Umweltverträglichkeit.

Peter Werth, CEO der Wolftank Group, sagt: „Dekarbonisierung und Umweltschutz sind nicht länger optional, sondern zwingend notwendig. Vom ersten Tag an war Nachhaltigkeit für Wolftank nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine große Chance für Transformation und Geschäftsentwicklung. Unser aktueller Nachhaltigkeitsbericht unterstreicht unsere kontinuierlichen Bemühungen und unser Engagement für diese Prinzipien.“

Neuer Rückbauauftrag von einem führenden italienischen Tankstellenbetreiber

In einem weiteren Schritt zur Unterstützung der Energiewende hat Wolftank Italy, eine Tochtergesellschaft der Wolftank Group, einen Vertrag mit dem Betreiber eines führenden italienischen Tankstellennetzes über die Stilllegung von neun Tankstellen unterzeichnet. Der Vertrag über EUR 1 Mio. umfasst die Sanierung, den Rückbau der Tankstellen und die Entsorgung des kontaminierten Bodens. Diese Arbeiten werden von Wolftank Italy in Zusammenarbeit mit Bragagnolo srl durchgeführt und stärken die Rolle von Wolftank bei der Umweltsanierung weiter. „Dieser Vertrag beweist einmal mehr unsere Kompetenz in der Umweltsanierung und unser Engagement für die Energiewende. Durch die Stilllegung alter Tankstellen stellen wir nicht nur den Boden wieder her, sondern ebnen auch den Weg für eine sauberere, grünere Zukunft“, kommentiert Peter Werth.

Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Die zur Wolftank Group gehörenden Unternehmen Mares und Wolftank Italy haben zudem einen Vertrag mit dem italienischen Unternehmen Free To X über den Bau von Schnellladestationen für Elektroautos in Italien unterzeichnet. Damit setzt die Gruppe ihren Beitrag zum Aufbau einer grünen Mobilitätsinfrastruktur fort. Der Vertrag im Wert von rund EUR 1,5 Mio. unterstreicht die aktive Rolle von Wolftank beim Aufbau einer Infrastruktur für nachhaltige Mobilität. Die Initiative ist Teil einer umfassenderen Strategie, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 gestartet wurde und sich auf den Ausbau des Ladenetzes für Elektrofahrzeuge konzentriert.

„Unsere Partnerschaft mit Free To X ist ein wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, grüne Mobilität zu fördern“, sagte CEO Peter Werth. „Diese jüngsten Verträge sind ein weiterer Beweis für unser Engagement beim Aufbau der Infrastruktur für eine nachhaltige Zukunft. Sie sind perfekt auf unsere langfristige Vision von Umweltverantwortung und Innovation abgestimmt.“

In der ersten Hälfte dieses Jahres ist die Wolftank Group dem „Global Compact“ der Vereinten Nationen, dem ESG Data Hub der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) und der Open-es-Plattform beigetreten und hat damit ihr Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken und die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen bekräftigt.

Online-Nachhaltigkeitsbericht der Wolftank Group: https://insight.wolftankgroup.com/report-2024/

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Kontakt:

Wolftank-Adisa Holding AG

Telefon: +43 (512) 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com



Disclaimer:

Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank-Adisa Holding AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. „erwarten“, „planen“, „rechnen“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „davon ausgehen“ oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.

16.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG Grabenweg 58 6020 Innsbruck Österreich Telefon: +43 512 345726 E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com Internet: www.wolftankgroup.com ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 1946673

Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1946673 16.07.2024 CET/CEST