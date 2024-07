ASML facht TECH-SELL-OFF an | Trump Interview belastet

Donald Trump hat in Bloomberg Business ein langes Interview zu seinen Plänen in der Wirtschaftspolitik gegeben. Seine Aussagen sorgen genauso für Gegenwi nd, wie die enttäuschenden Aussichten von ASML. Gestern kursierten zudem Gerückte, dass AMD erste Auftragsstornierungen für den MI300 Server sieht. Gleichzeitig berichtet Bloomberg, dass das Weiße Haus unter Biden eine Verschärfung der Exportrestriktionen von US-Technologie nach China plant. Die Berichtssaison hat sich heute zudem eingetrübt. Neben Daimler Truck kann auch der Transportriese JB Hunt die Ziele nicht erreichen. Die schlechten Zahlen von Below Five sorgen bei der Aktie für deutliche Einbrüche. Im Finanzsektor fallen die Zahlen weiterhin zufriedenstellend aus, unter anderem von Synchrony Financial und der US Bancorp. Bei Johnson & Johnson geht es nach den Ergebnissen leicht bergauf.



00:00 Intro

00:26 Überblick | Saisonale Trends

02:25 Lücke zw. S&P 500 & Russell 2000 schrumpft

04:03 Fondsmanager-Umfrage: Narrativ verschoben

06:48 Five Below | Einzelhandelsumsätze

08:00 Trump Interview (u.a. TikTok, Unternehmenssteuer)

13:08 Trump zu Geopolitik, Einfuhrzöllen, KI im Militär

16:22 ASML | AMD | Tesla

19:20 Johnson & Johnson | US Bancorp | Synchrony Financia

20:08 J. B. Hunt | Daimler Truck | Interactive Brokers u.a.

20:55 Analysten zu Qualcomm, Morgan Stanley, Rivian u.a.



