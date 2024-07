Bericht - Microsoft und Google umgehen US-Chipembargo

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Trotz eines US-Embargos erlauben Microsoft und Google einem Medienbericht zufolge chinesischen Firmen Zugriff auf hochmoderne Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI).

Der Software-Konzern und die Alphabet-Tochter vermieteten Server, die außerhalb der Volksrepublik stünden, an chinesische Kunden, schrieb das Nachrichtenportal "The Information" am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Diese Rechner seien mit Chips des Weltmarktführers Nvidia bestückt. Weder Microsoft noch Google, Nvidia oder das US-Handelsministerium waren zunächst für einen Kommentar zu erreichen.

Um den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen, haben die USA in den vergangenen Monaten den Export von Hochtechnologie nach China immer weiter eingeschränkt. Davon betroffen sind auch die leistungsstarken KI-Prozessoren des Weltmarktführers Nvidia.

