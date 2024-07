Aktien New York: Dow mit 5. Rekord in Folge - Tech-Werte stabilisiert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag den fünften Handelstag in Folge einen Rekord aufgestellt. Nach einem verhaltenen Start drehte der US-Leitindex ins Plus und gewann zuletzt 0,34 Prozent auf 41.336,78 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,40 Prozent auf 5.610,49 Punkte an. Er beendete damit ebenso seine jüngste Schwäche wie der Nasdaq 100 , der 0,48 Prozent auf 19.895,04 Zähler gewann. Zur Wochenmitte hatte der technologielastige Auswahlindex den größten Tagesverlust seit Dezember 2022 erlitten.

Durchwachsene Konjunkturdaten beeinflussten die Stimmung am Markt nicht spürbar. Während die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker als erwartet stieg, überraschte der Philly-Fed-Index für den Juli klar positiv. Er errechnet sich aus Umfrageergebnissen unter Unternehmen über die Geschäftsentwicklung und gehört zu den wichtigen volkswirtschaftlichen Frühindikatoren für die amerikanische Konjunkturentwicklung./gl/he