Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.07.2024 Kursziel: 9,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,00. Zusammenfassung: H2APEX hat den lange erwarteten Förderbescheid für die Errichtung eines 100 MW Elektrolyseurs in Rostock-Laage erhalten. Die Förderung beläuft sich wie erwartet auf EUR167 Mio., was knapp 80% der geschätzten Investitionssumme von EUR213 Mio. entspricht. Das Unternehmen plant, den 100 MW Elektrolyseur bis Ende 2027 zu errichten und anschließend selbst zu betreiben. H2APEX ist eines der wenigen mittelständischen Unternehmen, das im Rahmen der 'Hy2Infra'-Welle gefördert wird. Dies ist für uns ein klarer Beleg für die hohe Qualität der Firma. Mit dem Förderbescheid hat H2APEX einen wichtigen Meilenstein erreicht und hat nun sehr gute Chancen, eine Finanzierung für die restliche Summe und Zwischenfinanzierungen zu erhalten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR9. First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.00 price target. Abstract: H2APEX has received the long-awaited grant notification for the construction of a 100 MW electrolyser in Rostock-Laage. As expected, the subsidy amounts to EUR167m, which is almost 80% of the estimated investment sum of EUR213m. The company plans to construct the 100 MW electrolyser by the end of 2027 and then operate it itself. H2APEX is one of the few medium-sized companies to receive funding as part of the 'Hy2Infra' wave. For us, this is clear evidence of the high quality of the company. With the grant notification, H2APEX has reached an important milestone and now has a very good chance of obtaining financing for the remaining amount and interim financing. We confirm our Buy recommendation with an unchanged price target of EUR9. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30245.pdf Kontakt für Rückfragen Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °