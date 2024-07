Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 18.07.2024 Target price: EUR69 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 86,00 auf EUR 69,00. Zusammenfassung: KTA senkte ihre Prognose für die EBITDA-Marge 2024 um 100 Basispunkte auf 7% - 8% (zuvor: 8% - 9%). Auch die Umsatzerlöse werden nun in einer Spanne

von EUR1,3 bis EUR1,4 Mrd. erwartet (zuvor: EUR1,4 bis EUR1,55 Mrd.). Wie wir vor

kurzem berichtet haben, haben die RV-Händler mit den höheren Zinsen zu kämpfen und müssen ihre Lagerbestände reduzieren, um die höheren Finanzierungskosten auszugleichen. Knaus plant nun eine Verlangsamung der Produktion, um den Händlern Zeit zu geben, ihre Bestände abzubauen. Das Unternehmen betonte außerdem, dass die Kundennachfrage weiterhin gut sei, was sich in einem Anstieg der Zulassungen bei ihren Marken Knaus, Weinsberg und Morelo um 12,7% widerspiegelt. Auch der Auftragseingang hat sich seit der Vorstellung des Modelljahres 2025 solide entwickelt, und der Auftragsbestand dürfte im zweiten Quartal rund EUR0,6 Mrd. betragen. Wir haben unsere Schätzungen auf den mittleren Bereich der aktualisierten Guidance gesenkt. Unser Kursziel beträgt jetzt EUR69 (vorher: EUR86). Wir stufen KTA weiterhin mit einer Kaufempfehlung ein. First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 86.00 to EUR 69.00. Abstract: KTA lowered its 2024 EBITDA margin guide by 100 basis points to 7% - 8% (old: 8% - 9%). Revenue is now expected to range from EUR1.3bn to EUR1.4bn (old: EUR1.4bn to EUR1.55bn). As we recently noted, dealerships have been struggling with higher interest rates and need to reduce their inventories to help offset the higher financing costs. Knaus now plans to slow down production to allow dealers time to whittle down their stocks. The company also reemphasised that customer demand remains good evidenced by the 12.7% rise in registrations across its Knaus, Weinsberg, and Morelo brands. Meanwhile, order intake momentum has also been solid since the 2025 model year was unveiled, and the backlog should be around EUR0.6bn with Q2 reporting. We have lowered FBe to the mid-points of the updated guidance. Our TP is now EUR69 (old: EUR86). We stick to our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30243.pdf Contact for questions First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------transmitted by EQS Group AG.------------------- The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. °