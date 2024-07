US-Wahlen 2024: Analyse, Trumps Einfluss & wirtschaftliche Auswirkungen

► Darum geht's im Video: "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und C.W. Röhl (Investor und Buchautor) analysieren die politische Lage in den USA vor den Wahlen 2024. Sie besprechen den Anschlag auf Donald Trump und seine Auswirkungen, die Rolle der Swing States, und die Chancen anderer Parteien. Außerdem diskutieren sie die wirtschaftliche Situation und die internationalen Auswirkungen einer Trump-Präsidentschaft. Weitere Themen sind die NATO, die Verteidigungsausgaben und Investitionsstrategien.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

01:27 ► Der Anschlag auf Trump und seine Auswirkungen auf die Wahl

05:05 ►Das Wahlsystem in den USA und die Rolle der Swing States

10:29 ► Die Dominanz der Demokraten und Republikaner in den USA

12:22 ► Die wirtschaftliche Situation und ihre Auswirkungen auf die Wahl

18:36 ► Die Rolle des Vizepräsidenten und seine potenzielle Nachfolge

19:31 ► Unterschiedliche politische Hintergründe und Karrierewege

24:24 ► Die Bedeutung der Verteidigungsausgaben und der NATO

27:47 ► Die möglichen Auswirkungen einer Trump-Präsidentschaft

31:13 ► Diversifizierung von Anlageportfolios

34:48 ► Die Dominanz der Vereinigten Staaten in der Weltwirtschaft



🕐 Das Video wurde am 18. Juli 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.