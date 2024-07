Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

125 Jahre BKB: Dreitägiges Sommerfest auf dem Barfi zum Dank



Die Basler Kantonalbank feiert dieses Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Zeit, sich bei der Stadt, der Bevölkerung, den Kundinnen und Kunden und den Mitarbeitenden zu bedanken. Deshalb lädt die BKB vom 30. August bis 1. September 2024 ein zu einem dreitägigen Sommerfest auf dem Barfüsserplatz. Das Line-up war lange ein gut gehütetes Geheimnis, das heute gelüftet wird.

Neben Bligg und 77 Bombay Street werden 14 weitere nationale, regionale und lokale Künstlerinnen und Künstler am Sommerfest der BKB die grosse Bühne auf dem Barfüsserplatz bespielen:

Der Freitag 30. August steht im Zeichen von «Beats aus Basel». Ab 18.15 Uhr werden neben Brandhärd drei weitere Basler Acts vor allem ein jüngeres Publikum begeistern.

Am Samstag 31. August erwartet Familien und Erwachsene von 10 Uhr bis 23 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz, Zirkus und Konzerten. Neben Bligg treten als Top Acts auch Anna Rossinelli und 77 Bombay Street auf.

Am Sonntag 1. September bieten von 10.30 Uhr bis 16 Uhr Orchester, Big Band und Chor Hörgenuss.

Alle Konzerte und auch die Anreise mit dem ÖV und Pick-e-Bike sind kostenlos. Sämtliche Informationen zum Sommerfest sind auf dem Web der BKB verfügbar (Link).

Speis und Trank für eine gute Sache

An Verpflegungsständen werden zu günstigen Preisen Getränke und Speisen (Grilladen, Empanadas, Glacé, Waffeln…) von lokalen Produzenten angeboten. Die Stände werden im Auftrag der BKB von Basler Vereinen betrieben, die sich damit einen Zustupf in die Vereinskasse verdienen. Der verbleibende Erlös kommt - wie bei den Quartiersamstagen – der Stiftung Pro UKBB zu Gute. Mit Unterstützung der Stiftung entsteht hinter der Barfüsserkirche am Samstag und Sonntag eine Kinderwelt mit spannenden Aktivitäten für die kleinen Gäste.

Basil Heeb, CEO der BKB, freut sich auf das Sommerfest: «Dass die BKB 125 Jahre nach ihrer Gründung so erfolgreich ist, verdanken wir zu einem grossen Teil dem Vertrauen, der Treue und der Loyalität, die uns die Menschen in Basel und der Region entgegenbringen. Deshalb wollen wir unser Jubiläum auch dazu nutzen, um danke zu sagen und gemeinsam mit Jung und Alt zu feiern.»

Weitere Geburtstagsüberraschungen im Jubiläumsjahr

Das Sommer-Open-Air auf dem Barfi ist der Höhepunkt im Jubiläumsjahr der BKB. Daneben hat die BKB verschiedene weitere, kostenlose Geburtstagsattraktionen geplant:

Zolli-Morgen: An vier Donnerstagen im Juli und August öffnet der Zolli ausnahmsweise bereits im Morgengrauen, ab 5 Uhr, seine Tore. Auch am 25. Juli und am 1. August können Interessierte erleben, wie die Tierwelt erwacht und an drei thematischen Führungen teilnehmen.

Glacé-Velo: Das rosa Glacé-Velo der BKB fährt noch bis Ende August bei schönem Wetter durch die Basler Quartiere und verteilt Gelati von lokalen Produzenten.

Altersheimkonzerte: In 32 Altersheimen im Kantonsgebiet organisiert die BKB von April bis September Konzert-Nachmittage für alle Bewohnerinnen und Bewohner.

1950161 19.07.2024 CET/CEST