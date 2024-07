Crowdstrike-Chef: Lösung für IT-Probleme gefunden - kein Cyber-Angriff

AUSTIN (dpa-AFX) - Der Cybersicherheitskonzern Crowdstrike , hat nach Aussagen des Chefs George Kurtz das Problem der aktuellen, weltweiten IT-Probleme identifiziert. Eine Lösung sei bereitgestellt worden, schrieb der Konzernchef in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Er betonte, dass "es sich nicht um einen Sicherheitsvorfall oder Cyberangriff" handele. Vielmehr handele es sich um einen Fehler, der in einem einzelnen Inhaltsupdate für Windows-Hosts festgestellt worden. Mac- und Linux-Hosts sind demnach nicht betroffen. Die IT-Probleme beeinträchtigen unter anderem den Luftverkehr, Transport, aber auch Krankenhäuser in mehreren Ländern./mis/zb