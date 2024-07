EQS-News: CALVERT INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT KONSOLIDIERTEN JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

EQS-News: Calvert International AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

CALVERT INTERNATIONAL AG VERÖFFENTLICHT KONSOLIDIERTEN JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023



Erneute Steigerung des positiven Ergebnisses durch effektives Kostenmanagement, trotz Umsatzrückgang

Optimistischer Ausblick - strategische Neuausrichtung im Jahr 2024

Frankfurt am Main, 19. Juli 2024 - Calvert International AG ("CIAG"; ISIN DE000A0JK2A8), hat heute den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Die CIAG erwirtschaftete einen konsolidierten Umsatz von 2,1 Mio. EUR im Vergleich zu 3,6 Mio. EUR im Jahr 2022. Dieser Rückgang ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass einige Verträge mit Großkunden ausliefen und nicht vollständig durch die Gewinnung neuer Kunden ersetzt werden konnten. Die Reaktion auf die niedrigeren Umsätze in verschiedenen Branchen in Verbindung mit einem sich wandelnden Konsumverhalten und veränderten Präferenzen besteht für die Gruppe darin, ihr Angebot zu diversifizieren, um sich besser an diese Entwicklungen anzupassen.

EFFEKTIVES KOSTENMANAGEMENT

Dank der restriktiven Kostenpolitik des Unternehmens konnte der Rückgang des Konzernumsatzes jedoch im Ergebnis nahezu ausgeglichen werden. Das EBITDA des Konzerns beläuft sich im Geschäftsjahr 2023 auf XXXX Mio. EUR (2022: 0,347 Mio. EUR). Das positive Ergebnis für das Jahr 2023 beträgt 0,244 Mio. EUR (2022: 0,162 Mio. EUR).

Ende 2023 beträgt die Bilanzsumme 4,887 Mio. EUR, was einem leichten Rückgang von 2,5 % entspricht (5,011 Mio. EUR Ende 2022). Das Gesamteigenkapital zum 31. Dezember 2023 beträgt 2,974 Mio. EUR und entspricht damit fast dem Wert zum Ende des Geschäftsjahres 2022 (2,978 Mio. EUR).

AUSBLICK: STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG UND WACHSTUM

CIAG hat sich als robuste Management-Holding mit einer starken Deal-Pipeline etabliert und ist für bedeutende Erfolge im Jahr 2024 gerüstet. Mit einem strategischen Fokus auf den afrikanischen Energiesektor verfolgt die CIAG aktiv Möglichkeiten in den Bereichen Carbon Capture, Recycling und Off Grid Energielösungen. Der zunehmende weltweite Schwerpunkt auf nachhaltigen und erneuerbaren Energiequellen versetzt CIAG in die Lage, das Wachstumspotenzial dieser Sektoren zu nutzen.

Ein wichtiger Meilenstein für die CIAG war die Übernahme der Emerging Energy Corporation (EEC) zu Beginn des Jahres 2024, die den ersten Schritt zum Aufbau einer erfolgreichen Management-Holdinggesellschaft darstellt. Diese Akquisition hat das Portfolio der CIAG erheblich erweitert und unterstreicht ihr Engagement, in profitable und innovative Energielösungen zu investieren.

Mit Blick auf das Jahr 2024 steht die CIAG in Verhandlungen mit mehreren vielversprechenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Diese Bemühungen spiegeln die strategische Absicht der CIAG wider, nicht nur ihr Investitionsportfolio zu erweitern, sondern auch die Einführung grüner Technologien in Afrika voranzutreiben. Durch die Konzentration auf Sektoren mit hohem Potenzial will die CIAG eine nachhaltige Entwicklung fördern und hohe finanzielle Erträge erwirtschaften.

Die Tochtergesellschaften der Centurion Law Group (CLG) in Südafrika und Mauritius werden weiterhin spezialisierte juristische Beratungsdienste anbieten und sich gleichzeitig auf den Ausbau ihrer Marke auf dem europäischen Markt konzentrieren.

Über CIAG

Calvert International AG (CIAG) ist eine auf den afrikanischen Energiesektor spezialisierte Investment-Holding mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Aktien der CIAG sind an der Düsseldorfer Börse notiert. Die CIAG ist derzeit als Management-Holding für ihre Tochtergesellschaften Centurion Law Group in Südafrika und Mauritius tätig und stellt hauptsächlich Wachstumskapital, Managementdienstleistungen und strategische Beratung für ihre Tochtergesellschaften bereit. Die Centurion Law Group bietet umfassende professionelle Dienstleistungen an, insbesondere Rechtsberatung in allen afrikanischen Jurisdiktionen rund um den Markteintritt und panafrikanische Expansionsstrategien für Unternehmen des privaten und öffentlichen Sektors, wobei der Schwerpunkt auf dem afrikanischen Energiesektor liegt.

www.calvertinternationalag.com

Kontakt für Investor Relations und Presseanfragen:

Calvert International AG

Maximilian Fischer, Investor Relations

Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland T: +49 69 1532944 42

ir@calvertinternationalag.com

