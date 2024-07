Flughäfen: Nach IT-Panne Betrieb weitestgehend normalisiert

Softwareprobleme

Berlin (dpa) - Nach der weltweiten IT-Störung hat sich der Luftverkehr in Deutschland nach Angaben des Flughafenverbandes ADV wieder «weitestgehend normalisiert». Verspätungen oder gar Absagen sollten nur noch vereinzelt vorkommen, sagte eine ADV-Sprecherin auf Anfrage in Berlin. Die IT-Systeme an den Flughäfen liefen seit Freitagvormittag wieder. Auch bei Fluggesellschaften sei der Fehler inzwischen behoben.

Ein fehlerhaftes Software-Update hatte am Freitagmorgen weltweit weitreichende Störungen ausgelöst, die den Flugverkehr vielerorts nahezu lahmlegten. Betroffen waren auch Supermärkte, Banken, Krankenhäuser, Fernsehsender und andere Einrichtungen.

Als Ursache nannte der Softwareanbieter Crowdstrike ein fehlerhaftes Update eines IT-Sicherheitssystems. Die Firma erklärte den Fehler am Freitagmittag für behoben. Dennoch hatten die Airlines den ganzen Freitag über Probleme.

In Großbritannien weichen nach zahlreichen Flugausfällen durch die globalen Computerprobleme viele Reisende auf Verbindungen am Ärmelkanal aus. Der Hafen von Dover mahnte die Menschen, vorher eine Reservierung zu machen. «Wir beobachten Hunderte gestrandete Flugpassagiere, die am Hafen ankommen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor ihrer Ankunft eine Buchung haben», hieß es in einer Mitteilung des Fährhafens. Am Morgen hatte es zunächst Berichte über lange Wartezeiten an der wichtigsten Fährroute von Großbritannien nach Frankreich gegeben.