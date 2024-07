Mehr als eine stabile Wertanlage: Diese Aktien trotzen fast jedem Marktumfeld!

Gibt es etwas Besseres als stabile Wertanlagen? Für defensiv denkende Anleger wohl kaum. Schließlich steht hier der Kapitalerhalt gegenüber erhöhten Renditeerwartungen im Vordergrund.

Dabei dürfte bei Aktien vor allem ein Geschäftsmodell mit tiefem Burggraben den Ausschlag geben. Geschäftsmodelle, die nachhaltig abgesichert sind und über Generationen Bestand haben.

Mit Coca-Cola (WKN: 850663) oder der Münchener Rück (WKN: 843002) lassen sich zwei potenzielle Titel finden. Wagen wir einen Erklärungsversuch.

Coca-Cola: Dividendenwachstumswert mit Potenzial

Der weltgrößte Softdrink-Hersteller ist unter Value-Investoren sehr beliebt. Auch die aktuelle Einstiegsrendite bei der Dividende von knapp über 3 % spricht für ein solides Niveau.

Vor allem die langfristigen Dividendensteigerungen prädestinieren den amtierenden Dividenden König für ein ideales Einkommensinvestment mit langfristigem Wachstumspotenzial. Zuletzt wurde die Dividende im Februar 2024 um 5,4 % erhöht – die 62. Dividendenerhöhung in Folge.

Der Ausblick für das Gesamtjahr sieht ein organisches Umsatzwachstum zwischen 8 und 9 % vor. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll stärker steigen: Währungsbereinigt zwischen 11 und 13 %. Allerdings könnten negative Währungseffekte vorübergehend für Gegenwind sorgen und das Wachstum schwächen. In Summe könnte es aber auch im Jahr 2025 weiter aufwärts gehen mit der Dividende.

Der Burggraben ist Garant dafür, dass das Unternehmen auch für die nächsten Jahrzehnte krisenfest aufgestellt ist. Neben den starken Marken ist dies vor allem auf das geniale Vertriebssystem zurückzuführen. Mit einer weitreichenden und effizienten Logistik sorgt Coca-Cola dafür, dass seine Produkte weltweit großflächig verfügbar sind – oft schneller und zuverlässiger als die der Konkurrenz. Die hohe Präsenz in Supermärkten, Restaurants, Kiosken und sogar Verkaufsautomaten ist ein entscheidender Faktor für die Marktführerschaft des Unternehmens.

Aber auch die starke Partnerschaft von Coca-Cola mit dem Gastgewerbe und der Unterhaltungsindustrie ist ein wesentlicher Grund für den Erfolg. Exklusivverträge mit Fast-Food-Ketten, Stadien und Veranstaltungsorten sorgen dafür, dass Coca-Cola-Produkte bevorzugt oder sogar exklusiv angeboten werden, was die Sichtbarkeit und den Konsum weiter erhöht.

Münchener Rück als stabile Wertanlage?

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Münchener Rück, einem der weltweit führenden Rückversicherer. Bei einer ähnlich hohen erwarteten Dividendenrendite von 3,4 % überzeugt der Versicherungsgigant aus München auch mit einer günstigen Bewertung. Ein erwartetes KGV von 11,3 (Stand: 4.7.24, Morningstar) preist bereits viele Risiken ein. Dabei dürfte es langfristig auch hier weiter aufwärts gehen.

Die zuletzt gezahlte Dividende von 15 Euro befindet sich auf Rekordniveau und könnte in Zukunft noch weiter steigen. Darauf deuten zumindest die solide Ausschüttungsquote sowie der gelungene Start ins Geschäftsjahr 2024 hin. So lag das Konzernergebnis im ersten Quartal 2024 mit 2,1 Mrd. Euro deutlich über den Markterwartungen.

Das Fundament der Münchener Rück bilden mehrere strategische Säulen, die dem Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Ein wichtiger Faktor ist hier die starke Kapitalbasis. Als einer der kapitalstärksten Rückversicherer der Welt ist er in der Lage, große Schadenereignisse aufzufangen und gleichzeitig finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit zu gewährleisten.

Mit guten Produkten in attraktiven Märkten unterwegs zu sein, zahlt sich ebenso aus. Cyber-Risiken sind so ein Fall, in dem neue Themen verstärkt in den Fokus rücken. Die Münchener Rück sieht sich als Marktführer in diesem recht jungen Segment.

Vor allem aber stellen eine starke Kundenbindung und langfristige Geschäftsbeziehungen eine unüberwindbare Hürde für Wettbewerber dar. Versicherungsverträge laufen dabei oft über eine lange Zeit und stehen für hohe und stabile jährliche Cashflows. Die Fähigkeit, höhere Preise durchzusetzen, spricht dabei für die Münchener Rück.

Der Artikel Mehr als eine stabile Wertanlage: Diese Aktien trotzen fast jedem Marktumfeld! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Coca-Cola und Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Münchener Rück.

Aktienwelt360 2024