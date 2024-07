Tesla will ab 2025 humanoide Roboter einsetzen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Berichtigt Jahreszahl in der Überschrift: 2025, nicht 2024)

Bangalore (Reuters) - Beim US-Autobauer Tesla sollen ab kommendem Jahr humanoide Roboter zum Einsatz kommen.

Die menschenähnlichen Maschinen sollen zunächst in geringer Stückzahl für interne Zwecke gebaut werden, schrieb Konzernchef Elon Musk auf seinem Kurznachrichtendienst X am Montag. Monate zuvor hatte er angekündigt, dass der Roboter vom Typ "Optimus" bis Ende 2024 eingeführt werde. Für andere Unternehmen sollen die Roboter in großer Stückzahl ab 2026 produziert werden.

Humanoide Roboter sind in ihrer Konstruktion der menschlichen Gestalt nachempfunden und bereits seit mehreren Jahren etwa beim japanischen Autobauer Honda und dem zu Hyundai Motor gehörenden Robotik-Pionier Boston Dynamics in der Entwicklung. Mehrere Unternehmen setzen auf die neue Roboter-Generation, um potenziellen Arbeitskräftemangel abzufedern und Aufgaben etwa in Logistik, Lagerhaltung und Fertigung zu übernehmen.

(Bericht von Deborah Sophia, geschrieben von Philipp Krach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)