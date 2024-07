Bosch stemmt Milliarden-Zukauf für Klimatechnik-Sparte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

von Alexander Hübner

München (Reuters) - Der Autozulieferer Bosch stemmt den teuersten Zukauf in seiner 137-jährigen Unternehmensgeschichte.

Der Stuttgarter Konzern zahlt 8,1 Milliarden Dollar (rund 7,4 Milliarden Euro) für das Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Geschäft des US-Gebäudetechnik-Konzerns Johnson Controls. "Wir erzielen mit dem Zukauf weltweit eine führende Marktposition im zukunftsträchtigen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsmarkt", sagte der Chef der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, Stefan Hartung, am Dienstag. Die Übernahme passt zu seiner Strategie, Bosch bis 2030 weniger abhängig von der Autoindustrie zu machen und zugleich das Geschäft in den USA zu stärken. Der Deal sei "ein wichtiger Schritt zur weiteren Balance unserer Geschäfte", sagte er.

Der für die Heizungs-Sparte Bosch Home Comfort zuständige Geschäftsführer Frank Meyer sprach von "einem mutigen Schritt nach vorne mit einer globalen Aufstellung". Bosch Home Comfort - mit der Heiztechnik-Marke Buderus als Kern - könne damit seinen Umsatz von fünf Milliarden auf neun Milliarden Euro fast verdoppeln. Das wären knapp zehn Prozent des Umsatzes von Bosch. Die Belegschaft der Sparte wächst von gut 14.000 auf 26.000 Mitarbeiter.

Mit der Übernahme reagiert der Stiftungskonzern auch auf den Wandel in der Heiztechnik in Europa, wo die klassischen Öl- und Gas-Heizkessel zunehmend von Wärmepumpen abgelöst werden - auch auf Druck der Politik, wie in Deutschland. Zugleich setzt Bosch darauf, dass Klimaanlagen wegen der Klima-Erwärmung wichtiger werden - auch in Europa. "Das Unternehmen rechnet damit, dass der globale Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösungen bis 2030 um 40 Prozent wachsen wird", in den USA sogar um 50 Prozent, hieß es in der Mitteilung.

Auch andere Hersteller ziehen Konsequenzen aus dem Wandel in der Heiztechnik. So hat der deutsche Marktführer Viessmann sein Kerngeschäft an den US-Klimaanlagenhersteller Carrier verkauft. Die Wärmepumpen-Technik ist eng verwandt mit der von Klimaanlagen.

Mit der Johnson-Controls-Sparte übernimmt Bosch auch das Klimatechnik-Joint Venture der Amerikaner mit der japanischen Hitachi. Die Japaner halten 40 Prozent an dem 2015 gegründeten Klimaanlagen-Joint-Venture mit Johnson Controls. Bosch erhält langfristige Lizenzen für die Marken Hitachi, York und Coleman. Rund 6,7 Milliarden Dollar vom Kaufpreis gehen an Johnson Controls, der Rest an die Japaner. Hitachi behält sein Geschäft mit Klimatechnik für Rechenzentren.

BOSCH STEMMT ÜBERNAHME FINANZIELL MIT EIGENMITTELN

Bosch könne den Zukauf "komplett aus eigener Kraft finanzieren", sagte Hartung, ohne sich genauer zu äußern. Auch zur Rendite der übernommenen Johnson-Controls-Teile hielt sich der Konzern bedeckt. Hartungs Stellvertreter Christian Fischer sagte nur, die Übernahme zahle positiv auf die Umsatzrendite von sieben Prozent ein, die sich Bosch vorgenommen hat.

Das Interesse von Bosch an dem Geschäft war bereits im März bekannt geworden, damals konkurrierten die Stuttgarter noch mit Samsung und Lennox International. "Das war ein weiter Weg", sagte Fischer.

Im Juni hatte die Nachrichtenagentur Reuters erfahren, dass Bosch auch eine Übernahme des US-Hausgeräteherstellers Whirlpool prüft, der vor allem für seine "KitchenAid"-Küchenmaschinen bekannt ist. Bosch könnte damit die Tochter BSH Hausgeräte mit ihren Marken Neff, Gaggenau und Siemens stärken. Der US-Konzern ist an der New Yorker Börse 5,8 Milliarden Dollar wert. "Zu Marktgerüchten nehmen wir keine Stellung", sagte Hartung auf die Frage, ob das Interesse an Whirlpool noch aktuell sei. In den nächsten Monaten stehe aber die Integration der Johnson-Controls-Teile im Vordergrund. "Das wird all unsere Kräfte benötigen", sagte Fischer.

