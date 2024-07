IRW-News: Century Lithium Corp.: Century Lithium ändert Projektnamen in Angel Island Mine

IRW-PRESS: Century Lithium Corp.: Century Lithium ändert Projektnamen in Angel Island Mine

23. Juli 2024 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp) gibt bekannt, dass das Unternehmen den Namen seines zu 100 % im Besitz befindlichen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada, USA, in Angel Island Mine (das Projekt) geändert hat. Im April 2024 gab das Unternehmen eine positive Machbarkeitsstudie für das Projekt bekannt, wodurch es zu einem der wenigen fortgeschrittenen Lithiumprojekte wird, die in den Vereinigten Staaten entwickelt werden. Da das Unternehmen jetzt weiter auf die Genehmigung des Projekts hinarbeitet, haben die Aufsichtsbehörden eine Namensänderung angeregt, um Klarheit in das Genehmigungsverfahren zu bringen. Der Name Angel Island unterscheidet das Projekt von anderen Bergbau- und Energieprojekten in der Region, indem er den Namen eines topografischen Merkmals des Projekts verwendet.

ÜBER ANGEL ISLAND

Angel Island ist nach dem Bergrücken aus älteren metavulkanischen und klastischen Gesteinen benannt, der die Westseite der Lithiumton-Lagerstätte von Century begrenzt. Der Name selbst stammt aus den 1800er Jahren und ist eine von drei Landformen im Clayton Valley, die nach Inseln in der Bucht von San Francisco benannt wurden (Alcatraz und Goat Islands sind die beiden anderen). Von den drei Landformen ist Angel Island die größte und erhebt sich bis zu 400 Meter über die Talsohle. Ihre Anwesenheit auf der Ostseite des Tals, die die Lithium-Ton-Lagerstätte von Century von der Lithium-Sole-Operation der Albemarle Corp. trennt, ist der Hebung entlang einer großen, nach Nordosten verlaufenden normalen Verwerfung geschuldet, die sich an der westlichen Basis des Bergrückens befindet. Obwohl die Hebung von Angel Island entlang dieser Verwerfung nicht direkt mit der Bildung von Centurys Lagerstätte zusammenhängt, war sie doch dafür verantwortlich, dass die Tonvorkommen östlich der Verwerfung angehoben und an die Oberfläche gebracht wurden, wo sie jetzt für den Abbau zugänglich sind. Die härteren Gesteine in der Verwerfung haben wahrscheinlich auch als physische Barriere gewirkt, die die Centurys Lithium-Ton-Lagerstätte vor Erosion schützt.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Entwicklung der zu 100 % in seinem Besitz befindlichen Mine Angel Island im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium hat vor kurzem eine Machbarkeitsstudie für das Projekt abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase, mit dem Ziel, ein heimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" und ähnlichen Ausdrücken, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder an Aussagen über einen Ausblick zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf alle Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind, sowie auf Aussagen über unsere Überzeugungen, Absichten und Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen, Ergebnisse und Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, insbesondere Aussagen in Bezug auf die potenzielle Entwicklung und den Wert des Projekts und die damit verbundenen Vorteile, Aussagen in Bezug auf die erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie z. B. Schätzungen der Lebensdauer der Mine, der Lithiumpreise, der Produktion und der Ausbeute, der Kapital- und Betriebskosten, des IRR, des NPV und der Cashflows, jegliche Projektionen, die in der Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt dargelegt werden, der Genehmigungsstatus des Projekts und die zukünftigen Entwicklungspläne des Unternehmens.

Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und die auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt wurden. Diese Risiken schließen diejenigen ein, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in seinen anderen öffentlichen Unterlagen beschrieben sind. Kopien dieser Unterlagen finden Sie auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Darüber hinaus haben Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit demonstriert.

