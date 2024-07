IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG meldet die Produktion von Juanicipio im zweiten Quartal 2024 und erhöht die Erzgehaltsprognose

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG meldet die Produktion von Juanicipio im zweiten Quartal 2024 und erhöht die Erzgehaltsprognose

24. Juli 2024. Vancouver, British Columbia. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (MAG oder MAG Silver - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) meldet die Produktion von Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo plc (Fresnillo) bzw. MAG) für das zweite Quartal (Q2) zum 30. Juni 2024.

Höhepunkte des zweiten Quartals

- Steigerung des Durchsatzes: Juanicipio verarbeitete im zweiten Quartal 336.593 Tonnen Erz und baute damit die täglichen Aufbereitungsraten weiter aus. In Übereinstimmung mit dem ersten Quartal wurde im zweiten Quartal das gesamte Erz in der Anlage Juanicipio aufbereitet.

- Anhaltend hohe Gehalte: Der durchschnittliche Silbergehalt des Fördererzes lag im Quartal bei 498 Gramm pro Tonne (g/t) und übertraf damit das Vorquartal. Dies bestätigt erneut den hochgradigen Charakter der Lagerstätte Juanicipio, die weiterhin ihr bedeutendes langfristiges Potenzial unter Beweis stellt.

- Verbesserte Gewinnung: Die Metallgewinnungsraten verbesserten sich im Vergleich zum Vorquartal, was die laufenden betrieblichen Verbesserungen und Kreislaufoptimierungen bei Juanicipio verdeutlicht.

- Kommerzielle Pyritproduktion: Im Laufe des Quartals wurde die kommerzielle Produktion von Pyritkonzentrat aufgenommen, was zu einer erhöhten Silber- und Goldgewinnung führte.

- Robuste Produktion: Juanicipio übertraf die Erwartungen mit vorläufigen Produktionsschätzungen von 5,0 Millionen Unzen Silber und 9.267 Unzen Gold.

- Erzgehaltsprognose erhöht: Aufgrund der anhaltenden überdurchschnittlichen operativen Leistungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde die Erzgehaltsprognose nach oben korrigiert. Es wird erwartet, dass der Silbergehalt bei Juanicipio im Jahr 2024 zwischen 420 g/t und 460 g/t liegen wird (zuvor 380 g/t bis 420 g/t). Umfassende Finanz- und Betriebsergebnisse sowie eine endgültige Aktualisierung der Prognose werden voraussichtlich am 2. August 2024 veröffentlicht.

Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 hat sich die Leistung von Juanicipio deutlich verbessert und spiegelt die Fortschritte wider, die seit dem Beginn des Hochfahrens der Mine und der Inbetriebnahme der Anlage im Februar 2023 erzielt wurden. Wichtig ist, dass die Leistung im zweiten Quartal ausschließlich in der Anlage in Juanicipio erzielt wurde, ohne zusätzliche Aufbereitung in den Anlagen in Fresnillo und Saucito.

Vergleichende Produktionshighlights (100 % Basis):

Q2 2024 Q1 2024 % Änderung Q2 2023^ % Änderung H1 2024 H1 2023^ % Änderung

Aufbereitete t 336.593 325.684 3,3% 377.718 -10,9% 662.276 599.741 10,4%

Tonnage

Metallgehalt im

Fördererz

Silber g/t 498 476 4,6% 498 0,0% 488 448 8,9%

Gold g/t 1,20 1,32 -9,1% 1,25 -4,0% 1,26 1,18 6,8%

Blei % 1,56 1,35 15,6% 1,05 48,6% 1,45 0,94 54,3%

Zink % 2,99 2,49 20,1% 1,92 55,7% 2,74 1,74 57,5%

Produktion

Silber Tausend 4.984 4.445 12,1% 5.207 -4,3% 9.429 7.377 27,8%

Unzen

Gold Unzen 9.259 9.927 -6,7% 10.573 -12,4% 19.186 16.543 16,0%

Blei1 Tausend 9.956 8.704 14,4% 7.500 32,8% 18.664 10.700 74,4%

Pfund

Zink2 Tausend 18.850 14.653 28,6% 11.944 57,8% 33.502 16.964 97,5%

Pfund

Einschließlich des in den Aufbereitungsanlagen von Fresnillo, Saucito und Juanicipio verarbeiteten Materials. 1 Blei, das zu Bleikonzentrat verarbeitet wird. 2 Zink, das zu Zinkkonzentrat verarbeitet wird. Das zweite Quartal hat die Stärke und Qualität unserer Betriebe bei Juanicipio weiter bestätigt, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. Wir haben solide Aufbereitungsraten, Verbesserungen bei der Gewinnung und außergewöhnliche Erzgehalte in einem sehr günstigen Rohstoffpreisumfeld erzielt. Mit dem robusten Fundament des ersten Halbjahres 2024, der erhöhten Silbergehaltsprognose und der laufenden Projektoptimierung sind wir weiterhin zuversichtlich, dass wir für weiteres Wachstum und langfristigen Erfolg gut aufgestellt sind. Qualifizierte Person: Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von Gary Methven, P.Eng., erstellt oder von ihm genehmigt wurden, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (National Instrument 43-101 oder NI 43-101) ist. Herr Methven ist nicht unabhängig, da er Vice President, Technical Services von MAG ist. Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com) MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Entwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, hochgradige Edelmetallprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika erkundet und vorantreibt, die Bezirksgröße besitzen. MAG entwickelt sich durch seine (44 %) Joint-Venture-Beteiligung an der Mine Juanicipio (4.000 Tonnen pro Tag), die von Fresnillo Plc (56 %) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaurevier, wo neben Bergbau- und Aufbereitungsbetrieben ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele anvisiert. MAG führt auch in Utah ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist, sowie auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder Lake in der historisch ertragreichen Region Abitibi (Kanada) durch. Für weitere Informationen im Namen der MAG Silver Corp. Kontakt Fausto Di Trapani, Chief Financial Officer Tel.: (604) 630-1399 Gebührenfrei: (866) 630-1399 Website: www.magsilver.com E-Mail: info@magsilver.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger & Marc Ollinger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen in Bezug auf den Zeitplan und den Erfolg des vollständigen Hochfahrens der Aufbereitungsaktivitäten, die vorläufigen Schätzungen in Bezug auf die Produktion bei Juanicipio für Q2 2024, die Aufbereitungsraten des Erschließungsmaterials, die zukünftige Mineralproduktion und Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "suchen", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem eine nachträgliche Änderung des Ansatzes des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften gegenüber dem von den Aktionären genehmigten Ansatz, das Versäumnis des Unternehmens, von der Toronto Stock Exchange die Genehmigung für die Erneuerung der nicht zugewiesenen Ansprüche im Rahmen der Pläne zu erhalten, Änderungen der geltenden Gesetze, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich jener Risiken, die in den von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission (die SEC) und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen offengelegt werden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es gibt keine Gewissheit, dass eine zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird, und Investoren sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Hinweis: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 