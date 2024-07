EQS-Media / 25.07.2024 / 11:31 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG



Allane Mobility Group veröffentlicht Whitepaper: „EU-Taxonomie, CSRD und die Rolle des Fuhrparks verstehen. Ein Leitfaden zur Orientierung im CO2-Reporting“

Pullach, 25. Juli 2024 – Die Allane Mobility Group („Allane“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat ein weiteres Whitepaper veröffentlicht, das die Weiterentwicklung des betrieblichen Mobilitätsmanagements im Kontext der EU-Taxonomie-Verordnung und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) darstellt. Das Whitepaper bietet Unternehmen wertvolle Orientierungshilfen, um ihre Mobilitätsstrategien zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten.

Ömer Köksal, Sprecher der Geschäftsführung der Allane Mobility Consulting GmbH: „Mit unserem neuen Whitepaper möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, die komplexen Anforderungen des CO2-Reportings besser zu verstehen und ihre Fuhrparkstrategien nachhaltig auszurichten. Unser Leitfaden bietet wertvolle Einblicke und praktische Tipps für eine zukunftsfähige und nachhaltige Mobilitätsplanung.“

Das Whitepaper „EU-Taxonomie, CSRD und die Rolle des Fuhrparks verstehen. Ein Leitfaden zur Orientierung im CO2-Reporting“ enthält auf sieben Seiten wichtige Informationen zu EU-Taxonomie und CSRD-Richtlinie und legt deren Auswirkungen auf die Mobilität von Unternehmen dar.

Das Dokument steht hier zum Download bereit.

---

Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Allane SE

Schlagwort(e): Auto

25.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Allane SE Dr.-Carl-v.-Linde-Str. 2 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 7080 81 610 E-Mail: ir@allane.com Internet: http://ir.allane-mobility-group.com ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2 WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1954247

Ende der Mitteilung EQS-Media

1954247 25.07.2024 CET/CEST