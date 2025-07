EQS-News: Porsche Macan stärkste Modellreihe: Fast 60 Prozent vollelektrisch

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Porsche Macan stärkste Modellreihe: Fast 60 Prozent vollelektrisch



08.07.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Porsche Macan stärkste Modellreihe: Fast 60 Prozent vollelektrisch

Anteil elektrifizierter Sportwagen im ersten Halbjahr bei rund 36 Prozent

Nahezu jeder vierte ausgelieferte Porsche vollelektrisch

Macan wächst im ersten Halbjahr um 15 Prozent

Sport-Limousine Panamera ebenfalls mit deutlichem Zuwachs (+13%)

Übersee- und Wachstumsmärkte mit Rekordauslieferungen

Nordamerika mit Allzeithoch für das erste Halbjahr

Absatzstruktur über die Vertriebsregionen weiterhin ausbalanciert

Stuttgart. Porsche hat den Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen im ersten Halbjahr 2025 deutlich gesteigert: Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni weltweit 146.391 Fahrzeuge an Kunden übergeben, davon waren 36,1 Prozent elektrifiziert (+14,5 Prozentpunkte). Diese unterteilen sich in 23,5 Prozent vollelektrische Fahrzeuge und 12,6 Prozent Plug-in-Hybride. Das stärkste Wachstum unter den sechs Modellreihen des Sportwagenherstellers verzeichnet der Macan mit plus 15 Prozent. Auch der Panamera liegt mit einem Plus von 13 Prozent deutlich über dem Vorjahreszeitraum. Nordamerika ist weiterhin die größte Vertriebsregion: 43.577 Auslieferungen entsprechen einem Zuwachs von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum – dies bedeutet einen neuen Halbjahresrekord. Die Region Übersee- und Wachstumsmärkte erzielt mit 30.158 Auslieferungen einen neuen Allzeitrekord.



„Der vollelektrische Macan trägt entscheidend zu unserer Elektrifizierungsquote bei. Insgesamt ist es uns gelungen, das Absatzvolumen über die Vertriebsregionen stabil und ausgewogen zu halten, trotz der andauernden geopolitischen Herausforderungen“, sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. „Unsere Kunden legen nach wie vor viel Wert auf individuell ausgestattete Fahrzeuge. Das Angebot in diesem Bereich werden wir weiter ausbauen.“



Nordamerika und Übersee- & Wachstumsmärkte verzeichnen Wachstum

Größte Vertriebsregion bleibt Nordamerika mit 43.577 Auslieferungen und einem Plus von 10 Prozent gegenüber 2024. Damit ist es das stärkste erste Halbjahr für die Vertriebsregion. Der Zuwachs resultiert vor allem aus einer höheren Warenverfügbarkeit im Handel sowie aus dem im ersten Halbjahr gebotenen Preisschutz aufgrund des erhöhten Einfuhrzolls. Die Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte entwickelte sich mit einem Zuwachs von zehn Prozent ebenfalls positiv und erzielt damit ein Allzeithoch. Insgesamt konnten hier 30.158 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben werden.



In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche im ersten Halbjahr 35.381 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind acht Prozent weniger als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 15.973 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen – ein Minus von 23 Prozent. Ursache für den Rückgang in beiden Regionen ist unter anderem ein starker Vorjahreszeitraum aufgrund von Nachholeffekten aus 2023.



In China wurden 21.302 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-28 Prozent). Wesentliche Gründe für den Rückgang bleiben die herausfordernden Marktbedingungen, vor allem im Luxussegment, sowie die Wettbewerbsintensität im chinesischen Markt. Der Fokus liegt weiterhin auf einem wertorientierten Absatz, der darauf abzielt, die Nachfrage und das Angebot auszubalancieren. Weltweit bleibt Porsche im ersten Halbjahr sechs Prozent unter den Vorjahreszahlen bei einer über die einzelnen Vertriebsregionen weiterhin sehr ausbalancierten Absatzstruktur.



Macan bestverkauftes Modell im ersten Halbjahr

In der ersten Jahreshälfte wurden 45.137 Macan in Kundenhand übergeben (+15 Prozent). Fast 60 Prozent davon (25.884 Fahrzeuge) entfallen auf die vollelektrische Variante. Parallel wird in den meisten Märkten außerhalb der EU weiterhin der Macan mit Verbrennungsmotor angeboten, von dem 19.253 Einheiten an Kunden übergeben wurden. Der Panamera entwickelte sich mit 14.975 Auslieferungen ebenfalls positiv und verzeichnete ein Plus von 13 Prozent.



Die Sportwagen-Ikone 911 wurde im ersten Halbjahr 25.608 Mal ausgeliefert. Der Rückgang von neun Prozent erklärt sich mit dem starken Schlussspurt des Vorgängermodells im vergangenen Jahr sowie den gestaffelten Produkteinführungen der neuen Derivate. Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 10.496 Auslieferungen. Das sind 12 Prozent weniger als im Vorjahr. Diese sind im Wesentlichen durch die eingeschränkte Modellverfügbarkeit aufgrund der EU-Vorschriften zur Cybersicherheit begründet. Die Produktion der aktuellen Baureihe 718 wird im vierten Quartal 2025 auslaufen. Vom Taycan wurden im Zeitraum Januar bis Juni 8.302 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (-6 Prozent). Der Cayenne wurde 41.873 Mal in Kundenhand übergeben. Dies entspricht einem Rückgang von 23 Prozent und ist unter anderem auf Nachholeffekte im Vorjahreszeitraum zurückzuführen.



Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte sagt Matthias Becker: „Wir erwarten ein weiterhin herausforderndes Umfeld. Umso wichtiger ist es, dass wir uns in enger Abstimmung mit unseren Vertriebsregionen darauf konzentrieren, Nachfrage und Angebot gemäß unserer Strategie ‘value over volume’ auszusteuern. Basis dafür ist unser hochattraktives und fast vollständig erneuertes Produktangebot, das die weltweit sehr unterschiedlichen Kundenwünsche in Bezug auf Antrieb und Ausstattung hervorragend abdeckt.“

Porsche

Auslieferungen Januar – Juni 2024 2025 Differenz Weltweit 155.945 146.391 -6% Deutschland 20.811 15.973 -23% Nordamerika 39.558 43.577 +10% China 29.551 21.302 -28% Europa (ohne Deutschland) 38.611 35.381 -8% Übersee- und Wachstumsmärkte 27.414 30.158 +10%

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zur derzeit erwarteten Geschäftsentwicklung der Porsche AG. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Sie beruhen auf Annahmen über die Entwicklung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern, Wirtschaftsregionen und Märkten, insbesondere für die Automobilindustrie, die wir auf der Grundlage der uns vorliegenden Informationen getroffen haben und die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für realistisch erachten. Sollte eines dieser oder sollten andere Risiken eintreten oder sollten sich die diesen Aussagen zugrunden liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation beruhen ausschließlich auf den Erkenntnissen am Tag der Veröffentlichung.

Wir passen zukunftsgerichtete Aussagen nicht nachträglich an. Solche Aussagen sind am Tag ihrer Veröffentlichung gültig und können sich überholen.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Tausch oder Verkauf noch ein Angebot zum Tausch oder Kauf von Wertpapieren dar.