ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für SAP auf 240 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 225 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten die Stärke des Cloud-Geschäfts unterstrichen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für den Barmittelzufluss der Jahre 2026 bis 2028 an und sieht die Aktie trotz der überdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn noch nicht als anspruchsvoll bewertet an./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

