EQS-News: Axxion ETF-Palette wächst weiter: UmweltBank UCITS ETF – Global SDG Focus lanciert

Luxemburg, 25. Juli 2024 – Axxion S.A., einer der führenden Anbieter innovativer Fondslösungen, gibt den Start des neuen UmweltBank UCITS ETF – Global SDG Focus (ISIN: LU2679277744) bekannt. Der ETF der UmweltBank bietet Anlegern die Möglichkeit, durch ein Investment in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen leisten.



Nachdem die Axxion S.A. bereits 2022 mit dem Start des Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value in die ETF-Auflage eingestiegen ist, folgt nun der nächste Meilenstein: der Umweltbank UCITS ETF – Global SDG Focus (ISIN: LU2679277744).

ETF mit Nachhaltigkeit im Fokus

Der UmweltBank UCITS ETF – Global SDG Focus zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Anlageoptionen zu bedienen. Der Artikel 9-ETF investiert weltweit in Unternehmen, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen und Geschäftspraktiken einen positiven Beitrag zur Erreichung der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) und der Einhaltung der Pariser Klimaziele leisten. Dies umfasst Bereiche wie saubere Energie, Wasser- und Sanitärversorgung, nachhaltige Städte und Gemeinden sowie Maßnahmen zum Klimaschutz.

Der ETF basiert auf einem eigens entwickelten Index, der Ausschlusskriterien, die SDGs und die Pariser Klimaziele integriert. In einem mehrstufigen Auswahlprozess wird sichergestellt, dass nur diejenigen Unternehmen aufgenommen werden, welche die strengen Nachhaltigkeitskriterien der UmweltBank erfüllen und aktiv zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen.

Verfügbarkeit und Handel

Ab sofort ist der UmweltBank UCITS ETF – Global SDG Focus (ISIN LU2679277744) an den wichtigsten Börsenplätzen handelbar und bietet Anlegern eine kosteneffiziente und liquide Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von Nachhaltigkeitsführern zu investieren.

Potenziale im Fondsbereich

Mit der UmweltBank greift ein weiterer renommierter Fondsinitiator auf die Dienstleistungen der Axxion S.A. zu. „Wir freuen uns, die UmweltBank als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Investmentstrategien als Partner begrüßen zu dürfen“, sagt Stefan Schneider, Vorstandsvorsitzender der Axxion S.A. Die gemeinsamen Potenziale im Fondsbereich der beiden Gesellschaften betrachtet Schneider aufgrund der stetig steigenden Nachfrage ESG-orientierter Anleger als ausgezeichnet.

Trendthemen und Innovationen

Die Axxion S.A. hat es sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Trends zu erkennen und innovative Lösungen umzusetzen. Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlagestrategien sind dabei von besonderer Bedeutung. Durch die gemeinsame Auflage des UmweltBank UCITS ETF – Global SDG Focus erweitert die Service-KVG ihre ETF-Palette. Mit der Einführung dieses Produkts wagt sich die Axxion S.A. auch erstmals an eine weitere Methode der Replikation (Sampling) heran.

Um das ETF-Thema vollständig in der Angebotspalette zu etablieren, sind bereits seitens der Axxion S.A. weitere Projekte in der Vorbereitung. Dabei verbindet das Unternehmen seine über 20-jährige Expertise im Bereich der Private-Label-Fonds-Auflage mit den Möglichkeiten eines ETF-Anbieters. Somit ist sichergestellt, dass Fondsinitiatoren sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch ETFs bei einer Service-KVG administrieren lassen können.

Über Axxion S.A.

Die Axxion S.A. erweckt Investmentideen zum Leben. Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Initiatoren können mit der Axxion S.A. ihren eigenen Private-Label-Fonds auflegen. Die Service-KVG mit Sitz in Luxemburg ist seit ihrer Gründung 2001 inhabergeführt und konzernunabhängig. Auf dieser Basis handelt die Axxion S.A. gemeinsam mit den Fondsinitiatoren in vollkommener Interessengleichheit – von der Fondsauflage bis hin zum Vertrieb. Qualität und Fairness bilden das Herzstück der Geschäftsstrategie und stellen einen individuellen und flexiblen Service in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit.

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG ist eine deutsche Bank mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Finanzierung. Sie unterstützt seit über 25 Jahren Projekte, die einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben. Die UmweltBank steht für Transparenz, Nachhaltigkeit und ein starkes Engagement für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele.

Kontakt bei Rückfragen:

Axxion S.A.

Mirjam Gwosdek & Sarah Esch

Marketing & Communication

Tel.: +352 76 94 94 1

E-Mail: marketing@axxion.lu

Website: www.axxion.lu

DISCLAIMER:

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Investments kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Investitionen in den UmweltBank UCITS ETF – Global SDG Focus sollten nur auf der Grundlage des Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) erfolgen, die unter www.axxion.lu verfügbar sind.

