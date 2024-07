EQS-PVR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG vom 22.07.2024 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Korrektur der Beteiligungsmeldung

gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 vom 22.7.2024

Wien, 25.7.2024

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE

5. Datum der Schwellenberührung: 19.7.2024

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

10. Sonstige Kommentare:

Korrektur der Beteiligungsmeldung vom 22.7.2024: Die Social & Culture GmbH - Wiener Städtische Wechselseitige hält den in Feld 8 angeführten Anteil an Stimmrechten der Emittentin seit der Eintragung der Verschmelzung in das Firmenbuch am 19.7.2024 direkt.