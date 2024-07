GNW-Adhoc: [Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Verkäufe der Roche-Gruppe steigen im ersten Halbjahr 2024 um 5% (CER); starkes Wachstum im zweiten Quartal - Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht

^* Konzernverkäufe stiegen im ersten Halbjahr um 5%(1) zu konstanten Wechselkursen (CER; stabil in CHF) dank starker Nachfrage sowohl nach Medikamenten als auch nach Diagnostika; ohne COVID-19-Produkte nahmen die Konzernverkäufe um 8% zu * Wachstum der Konzernverkäufe beschleunigte sich im zweiten Quartal auf 9% (7% in CHF), da sich der Rückgang im COVID-19-Geschäft nicht mehr auf die Gesamtverkäufe auswirkte * Verkäufe der Division Pharma stiegen im ersten Halbjahr um 5%; starkes Wachstum des Basisgeschäfts(2) ohne COVID-19-Verkäufe um 8% dank anhaltend hoher Nachfrage nach neueren Medikamenten zur Behandlung schwerer Krankheiten; Augenmedikament Vabysmo erneut wichtigster Wachstumstreiber * Verkäufe der Division Diagnostics nahmen um 5% zu; das um COVID-19- bereinigte Basisgeschäft(2) stieg aufgrund höherer Nachfrage nach immundiagnostischen Produkten um 9% * Kernbetriebsgewinn stieg um 11% (4% in CHF), Kerngewinn je Titel erhöhte sich um 9% (1% in CHF) und Konzerngewinn nach IFRS sank um 4% * Gewinnprognose für das Jahr 2024 erhöht * Wichtige Ereignisse: * US-Zulassung für Fertigspritze von Vabysmo zur Behandlung von drei Hauptursachen von Sehverlust und US-Zulassung für PiaSky gegen eine seltene Blutkrankheit; Annahme des US-Zulassungsantrags für Susvimo zur Behandlung von zwei Hauptursachen von Sehverlust bei Erwachsenen mit Diabetes * US-FDA-Status als Therapiedurchbruch, beschleunigtes Zulassungsverfahren und Annahme des Zulassungsantrags für Inavolisib (Brustkrebs); US-FDA-Status als Therapiedurchbruch für Columvi (Blutkrebs) * EU-Zulassung für subkutane Injektion von Ocrevus (multiple Sklerose) und für Alecensa (Lungenkrebs im Frühstadium); positives EU-Gutachten für Vabysmo (Netzhautvenenverschluss, eine schwere Augenerkrankung) und für PiaSky (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie, eine seltene Blutkrankheit); Prüfung des EU-Zulassungsantrags für Elevidys (Duchenne- Muskeldystrophie) * Positive Phase-III-Daten für Columvi (Blutkrebs), Fünfjahresdaten für Evrysdi (spinale Muskelatrophie), Vierjahresdaten für Vabysmo (DME, eine schwere Augenkrankheit); Phase-Ib-Daten für CT-388 (Adipositas) und Phase-I-Daten für CT-996 (Adipositas) * CE-Kennzeichnung für Accu-Chek SmartGuide, eine KI-gestützte Lösung zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung, die Menschen mit Diabetes wichtige Prognosen bietet * US-Zulassung für HPV-Test mit Selbstentnahme der Probe, die erste Lösung in den USA, die Frauen eine selbstständige Probenentnahme ermöglicht; zwei neue WHO-Präqualifikationen für Vorsorgeuntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs, darunter der HPV-Test mit Selbstentnahme der Probe * Einführung der neuen Analysemodule cobas c 703 und cobas ISE neo zur Erhöhung der Testkapazität und Automation in Labors * US-Notfallzulassung für molekulardiagnostischen 4-in-1-Test cobas liat zum Nachweis einiger der häufigsten Atemwegsviren Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Unser starkes Verkaufswachstum in der ersten Jahreshälfte 2024 widerspiegelt die hohe Nachfrage nach unseren innovativen Medikamenten und Diagnostika. Dazu haben wir im zweiten Quartal unsere Wachstumsdynamik beschleunigt. Der Konzernumsatz wurde nicht mehr durch die rückläufigen COVID-19-Verkäufe beeinträchtigt. Basierend auf den starken Halbjahresergebnissen erhöhen wir unsere Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Wir haben in den vergangenen drei Monaten eine Reihe wichtiger Zulassungen erhalten, darunter die EU-Zulassung für Alecensa zur Behandlung einer Form von Lungenkrebs im Frühstadium sowie für die subkutane Injektion von Ocrevus, die eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit für multiple Sklerose bietet. Besonders erfreulich ist die US-Zulassung für die Fertigspritze von Vabysmo - das Augenmedikament ist weiterhin unser Hauptwachstumstreiber. Des Weiteren haben wir die CE-Kennzeichnung für unseren Accu-Chek SmartGuide erhalten, eine innovative Lösung für die kontinuierliche Blutzuckerüberwachung, die mithilfe künstlicher Intelligenz zuverlässige Blutzuckerprognosen für mehrere Stunden liefert.» +-----------------------------------------+--------------+--------------+ |Kennzahlen | In Millionen |Veränderung in| | | CHF | % | +-----------------------------------------+------+-------+------+-------+ |Januar-Juni | 2024| 2023|CER(1)| CHF| +-----------------------------------------+------+-------+------+-------+ |Konzernverkäufe |29 848| 29 779| 5| 0| +-----------------------------------------+------+-------+------+-------+ |Verkäufe der Division Pharma |22 637| 22 511| 5| 1| +-----------------------------------------+------+-------+------+-------+ |Verkäufe der Division Diagnostics | 7 211| 7 268| 5| -1| +-----------------------------------------+------+-------+------+-------+ |Kernbetriebsgewinn |11 293| 10 911| 11| 4| +-----------------------------------------+------+-------+------+-------+ |Kerngewinn je Titel - verwässert (in CHF)| 10,23| 10,10| 9| 1| +-----------------------------------------+------+-------+------+-------+ |Konzerngewinn (IFRS) | 6 697| 7 563| -4| -11| +-----------------------------------------+------+-------+------+-------+ Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht Roche erwartet eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER). Roche strebt neu ein Wachstum des Kerngewinns je Titel im hohen einstelligen Bereich an (CER); dies ohne die Effekte aus der Beilegung von Steuerstreitigkeiten im Jahr 2023. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen. Konzernergebnisse Im ersten Halbjahr 2024 stiegen die Konzernverkäufe um 5% (CER; blieben stabil in CHF) auf CHF 29,8 Milliarden. Die Aufwertung des Schweizer Frankens verlangsamte sich gegenüber den meisten Währungen, wirkte sich aber im Vergleich zu konstanten Wechselkursen weiter nachteilig auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Resultate aus. Der Kernbetriebsgewinn nahm um 11% zu (4% in CHF), was auf höhere Verkäufe und das Kostenmanagement zurückzuführen ist. Der Kerngewinn je Titel erhöhte sich um 9% (1% in CHF). Der Konzerngewinn nach IFRS sank um 4% (-11% in CHF), bedingt durch die Wertminderung immaterieller Vermögenswerte für Produkte und Technologien in der Forschung und Entwicklung infolge strategischer Entscheidungen. Das IFRS-Ergebnis wurde auch durch den Basiseffekt beeinflusst, der aus der Auflösung von Rückstellungen für Rechtsverfahren im ersten Halbjahr 2023 resultierte. Das Basisgeschäft der Division Pharma wuchs um 8%, während die Verkäufe der Division insgesamt um 5% auf CHF 22,6 Milliarden stiegen. Dies ist auf die wachsende Nachfrage nach den Top-Fünf-Wachstumstreibern Vabysmo (schwere Augenleiden), Phesgo (Brustkrebs), Ocrevus (multiple Sklerose), Polivy (Blutkrebs) und Evrysdi (spinale Muskelatrophie) zurückzuführen, die insgesamt Verkäufe in Höhe von CHF 7,3 Milliarden generierten - ein Plus von CHF 1,8 Milliarden (CER) im Vergleich zur Vorjahresperiode. Vabysmo, das Anfang 2022 auf den Markt kam, blieb der wichtigste Wachstumstreiber. Das Augenmedikament generierte Verkäufe von CHF 1,8 Milliarden, dies dank der zunehmenden Nachfrage in allen Regionen, vor allem in den USA. Die Verkäufe der etablierten Krebsmedikamente MabThera/Rituxan, Herceptin und Avastin verzeichneten einen Rückgang in Höhe von insgesamt CHF 0,4 Milliarden (CER), da sich die Auswirkungen der Konkurrenz durch Biosimilars weiter abschwächten. Die Verkäufe des COVID-19-Medikaments Ronapreve waren minimal, verglichen mit CHF 0,5 Milliarden im ersten Halbjahr 2023. In den USA stiegen die Verkäufe um 5%. Das starke Wachstum von Vabysmo, Polivy, Ocrevus und Xolair (Nahrungsmittelallergien) wurde durch den anhaltenden Verkaufsrückgang von Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist, teilweise aufgehoben. Vabysmo erzielte Verkäufe von CHF 1,4 Milliarden und verzeichnete eine hohe Akzeptanz sowohl bei neuen Patientinnen und Patienten als auch bei solchen, die von anderen Medikamenten zu Vabysmo wechselten. In Europa stiegen die Verkäufe um 10%, angetrieben durch die Nachfrage nach Vabysmo in Frankreich, im Vereinigten Königreich und in Deutschland sowie durch das anhaltende Wachstum von Phesgo, Ocrevus, Hemlibra (Hämophilie) und Evrysdi. Teilweise aufgehoben wurde dieses Wachstum durch tiefere Verkäufe von Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist, sowie geringere Verkäufe des Brustkrebsmedikaments Perjeta, da Patientinnen zu Phesgo wechselten. Die Verkäufe in Japan gingen um 28% zurück. Dies widerspiegelt den Basiseffekt, der sich aus der Lieferung von Ronapreve (COVID-19) an die Regierung im ersten Halbjahr 2023 ergibt. Ohne diesen Effekt nahmen die Verkäufe in Japan um 5% ab - die starke Nachfrage nach Phesgo wurde durch die Auswirkungen behördlicher Preissenkungen mehr als aufgehoben. Die Verkäufe in der Region International erhöhten sich um 17%, angeführt von der Nachfrage nach Perjeta, Evrysdi, Phesgo und Tecentriq (Krebsimmuntherapie). In China stiegen die Verkäufe um 14%; dies vor allem dank des Verkaufswachstums von Perjeta, Alecensa (Lungenkrebs), Avastin (Leberkrebs), Xofluza (Grippe) und Polivy. Das Basisgeschäft der Division Diagnostics verzeichnete eine Zunahme von 9%, während die Verkäufe der Division insgesamt um 5% auf CHF 7,2 Milliarden zulegten. Die immundiagnostischen Produkte, zu denen Herz-, Onkologie- und Schilddrüsentests gehören, waren die wichtigsten Wachstumstreiber (11%). Weitere Wachstumsimpulse kamen von der klinischen Chemie (8%), den Advanced-Staining- Lösungen in der Onkologie (11%) und den Begleitdiagnostika (46%). Das anhaltend gute Wachstum im Basisgeschäft der Division wurde durch die wie erwartet rückläufigen COVID-19-Verkäufe teilweise aufgehoben. Die Verkäufe von COVID-19-Tests gingen im ersten Halbjahr 2024 weiter auf CHF 0,1 Milliarden zurück, gegenüber CHF 0,4 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Verkäufe stiegen über alle Regionen hinweg, wobei die Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) um 4%, Nordamerika um 5%, Asien-Pazifik um 3% und Lateinamerika um 16% wuchs. Pharma: wichtige Meilensteine +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Wirkstoff |Meilenstein | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Zulassungsprozess | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Susvimo |Wiedereinführung von Susvimo zur Behandlung von | |Schwere Augenkrankheiten|Personen mit neovaskulärer altersbedingter | | |Makuladegeneration (nAMD) in den USA | | | | | | | | | * Die FDA hat aktualisierte Daten zu Susvimo | | | genehmigt, die in den kommenden Wochen | | | Netzhautspezialisten und Personen mit nAMD zur | | | Verfügung stehen werden | | | * Susvimo ist die erste Alternative zu | | | regelmässigen Augeninjektionen, einer | | | Standardbehandlung bei nAMD. Weltweit sind 20 | | | Millionen Menschen von der Krankheit betroffen, | | | die unbehandelt zur Erblindung führen kann | | | * Susvimo ist ein nachfüllbares Augenimplantat mit | | | kontinuierlicher Medikamentenabgabe und die erste| | | und einzige zugelassene Behandlung für nAMD, die | | | nachweislich das Sehvermögen mit zwei | | | Nachfüllungen pro Jahr aufrechterhält | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-07-08), 8. Juli 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Vabysmo Fertigspritze |FDA erteilt Zulassung für Fertigspritze (PFS) von | |Schwere Augenkrankheiten|Vabysmo, die auf die Behandlung von drei wichtigen | | |Ursachen von Sehverlust abzielt | | | | | | | | | * Vabysmo PFS ist die erste und einzige | | | Fertigspritze mit einem von der FDA zugelassenen | | | bispezifischen Antikörper zur Behandlung von | | | Netzhauterkrankungen, die zur Erblindung führen | | | können | | | * Vabysmo PFS wurde entwickelt, um die | | | Verabreichung zu vereinfachen, und steht | | | Netzhautspezialisten gebrauchsfertig zur | | | Verfügung | | | * Vabysmo PFS wird zur Behandlung von Personen mit | | | nAMD, DME und RVO bereitgestellt | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-07-05), 5. Juli 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Vabysmo |Vabysmo erhält CHMP-Empfehlung für dritte Indikation | |Schwere Augenkrankheiten|Netzhautvenenverschluss (RVO) | | | | | | | | | * Die positive Empfehlung basiert auf zwei Phase- | | | III-Studien. Die Daten zeigen, dass Vabysmo | | | zusätzlich zu einer deutlichen Trocknung der | | | Netzhaut zu einer frühen und anhaltenden | | | Verbesserung des Sehvermögens führt, die | | | Aflibercept nicht unterlegen ist | | | * Im Falle einer Zulassung wäre Vabysmo die erste | | | und einzige Behandlung mit einem bispezifischen | | | Antikörper für die fast eine Million Personen mit| | | RVO in der Europäischen Union | | | * Vabysmo ist in den USA und Japan bereits zur | | | Behandlung von RVO und in mehr als 95 Ländern | | | weltweit zur Behandlung von nAMD und DME | | | zugelassen | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-06-28b), 28. Juni 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |PiaSky |CHMP-Empfehlung für EU-Zulassung von PiaSky für | |Seltene Blutkrankheit |Personen mit PNH, einer seltenen, lebensbedrohlichen | | |Blutkrankheit | | | | | | | | | * Im Falle einer Zulassung wäre PiaSky das erste | | | einmal monatlich subkutan (SC) zu verabreichende | | | Medikament für die Behandlung von paroxysmaler | | | nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) in der EU | | | * PiaSky kann auch selbst verabreicht werden, was | | | eine Alternative zu bestehenden intravenösen (IV)| | | C5-Inhibitoren bieten und dazu beitragen könnte, | | | die Behandlungslast zu reduzieren | | | * Die Empfehlung basiert auf den Ergebnissen der | | | COMMODORE-2-Studie, die zeigten, dass die einmal | | | monatliche subkutane Verabreichung von PiaSky | | | eine gleichwertige Krankheitskontrolle und eine | | | vergleichbare Sicherheit bietet wie alle zwei | | | Wochen intravenös verabreichtes Eculizumab | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-06-28), 28. Juni 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Ocrevus |EU-Zulassung für Ocrevus zur subkutanen Anwendung als| |Multiple Sklerose |erste und einzige zweimal jährliche Injektion sowohl | | |bei schubförmiger als auch bei primär progredienter | | |multipler Sklerose | | | | | | | | | * Die subkutane (SC) Darreichungsform von Ocrevus | | | bietet eine neue, 10-minütige Injektion von | | | Ocrevus mit vergleichbarer Wirksamkeit und | | | Sicherheit wie die intravenöse Infusion (IV) | | | * Ocrevus SC ist eine zusätzliche | | | Behandlungsoption, die keine Infrastruktur für | | | intravenöse Infusionen erfordert, was den Zugang | | | für Patientinnen und Patienten erleichtert | | | * Roche arbeitet eng mit den nationalen | | | Gesundheitssystemen in Europa zusammen, um | | | sicherzustellen, dass Menschen mit multipler | | | Sklerose so schnell wie möglich Zugang zu Ocrevus| | | SC erhalten | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-06-25), 25. Juni 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Elevidys |EMA hat mit der Prüfung des Zulassungsantrags für | |Duchenne- |Elevidys zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie| |Muskeldystrophie |(DMD) begonnen | | | | | | | | | * Im Falle einer Zulassung dürfte Elevidys die | | | erste und einzige in Europa verfügbare | | | Gentherapie gegen die Ursache von Duchenne- | | | Muskeldystrophie sein | | | * Elevidys ist bereits in den USA, Katar, Kuwait, | | | den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und | | | Bahrain zugelassen | | | | | |Weitere Informationen: Investoren-Update | | |(https://www.roche.com/investors/updates/inv-update- | | |2024-06-24), 24. Juni 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Alecensa |EU-Zulassung von Alecensa als erster und einziger | |Lungenkrebs |zielgerichteter adjuvanter Therapie für Menschen mit | | |ALK-positivem Lungenkrebs im Frühstadium | | | | | | | | | * Phase-III-Studie ALINA zeigte, dass Alecensa das | | | Risiko eines Krankheitsrückfalls oder des Todes | | | bei Patientinnen und Patienten mit ALK-positivem,| | | operiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs | | | (NSCLC) im Frühstadium um nie dagewesene 76% | | | senkte | | | * Die Zulassung von Alecensa zielt auf einen | | | dringenden ungedeckten Bedarf ab, da bei etwa der| | | Hälfte der Betroffenen mit NSCLC im Frühstadium | | | nach der Operation trotz adjuvanter Chemotherapie| | | ein Krankheitsrückfall auftritt | | | * Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung von | | | Lungenkrebs kann die mit dem Fortschreiten der | | | Krankheit verbundene Belastung verringern und den| | | Betroffenen die bestmöglichen Heilungschancen | | | bieten | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-06-10), 10. Juni 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Inavolisib |FDA gewährt Inavolisib beschleunigtes | |Brustkrebs |Zulassungsverfahren für die Behandlung von Personen | | |mit fortgeschrittenem Hormonrezeptor-positivem, HER2-| | |negativem Brustkrebs und PIK3CA-Mutation | | | | | | | | | * Das beschleunigte Zulassungsverfahren anerkennt | | | das Best-in-Class-Potenzial der Therapie mit | | | Inavolisib für Personen, die dringend auf neue | | | Behandlungsoptionen angewiesen sind | | | * Weitere Analysen der INAVO120-Studie wurden in | | | einer mündlichen Präsentation auf der | | | Jahrestagung 2024 der American Society of | | | Clinical Oncology vorgestellt | | | * Das Zieldatum für die Entscheidung der FDA ist | | | der 27. November 2024 | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-05-29), 29. Mai 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Inavolisib |Inavolisib erhält FDA-Status eines | |Brustkrebs |Therapiedurchbruchs zur Behandlung von Personen mit | | |fortgeschrittenem Hormonrezeptor-positivem, HER2- | | |negativem Brustkrebs und PIK3CA-Mutation | | | | | | | | | * Der Entscheid basiert auf den Phase-III-Daten der| | | INAVO120-Studie, die zeigten, dass die Therapie | | | mit Inavolisib die progressionsfreie | | | Überlebenszeit im Vergleich zu Palbociclib und | | | Fulvestrant allein im Rahmen einer | | | Erstlinienbehandlung mehr als verdoppelte | | | * In rund 40% der Fälle von Hormonrezeptor- | | | positivem Brustkrebs liegt eine PIK3CA-Mutation | | | vor, die oft mit einer schlechteren Prognose und | | | Resistenzen gegenüber endokrinen Therapien | | | einhergeht | | | * Dies ist der 29. Status eines Therapiedurchbruchs| | | im Onkologieportfolio von Roche und ein Beleg für| | | unser anhaltendes Engagement, den Patientinnen | | | und Patienten transformative Medikamente | | | bereitzustellen | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-05-21), 21. Mai 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien; Präsentationen von Daten | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Susvimo |Neue Daten zu Susvimo belegen anhaltende Wirksamkeit | |Schwere Augenkrankheiten|bei zwei schweren diabetischen Augenerkrankungen | | | | | | | | | * Zweijahresdaten einer Phase-III-Studie, die auf | | | der Jahrestagung der American Society of Retina | | | Specialists (ASRS) 2024 vorgestellt wurden, | | | zeigen das Potenzial von Susvimo als Alternative | | | zu Augeninjektionen bei der Behandlung des | | | diabetischem Makulaödem (DME) und der | | | diabetischen Retinopathie (DR) | | | * Die Sicherheitsdaten stimmten mit dem bekannten | | | Sicherheitsprofil von Susvimo bei Personen mit | | | DME und DR überein | | | * Darüber hinaus hat die FDA die Einreichung des | | | Zulassungsantrags für Susvimo zur Behandlung von | | | DME und DR genehmigt, die auf Einjahresdaten der | | | Studien Pagoda und Pavilion basieren | | | * Susvimo ist ein einzigartiger therapeutischer | | | Ansatz, der eine kontinuierliche | | | Medikamentenabgabe an das Auge durch ein | | | nachfüllbares Augenimplantat ermöglicht | | | | | |Mehr Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-07-18), 18. Juli 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |Vabysmo |Langzeitstudie mit Vabysmo zur Behandlung des | |Schwere Augenkrankheiten|diabetischem Makulaödems (DME) zeigt verlängerte | | |Wirkdauer, anhaltende Wirksamkeit und ein | | |konsistentes Sicherheitsprofil | | | | | | | | | * Bei mehr als 90% der Patientinnen und Patienten | | | war nach vier Jahren kein DME mehr vorhanden | | | (vordefinierter explorativer Endpunkt) | | | * Eine explorative Analyse zeigte bei Personen, die| | | mit Vabysmo behandelt wurden, anhaltende | | | Verbesserungen des Sehvermögens und der | | | anatomischen Ergebnisse, wobei fast 80% in einem | | | Intervall von drei bis vier Monaten behandelt | | | werden konnten | | | * Die Studie erreichte alle primären Endpunkte und | | | zeigte, dass die Sicherheitsdaten mit dem | | | bekannten Sicherheitsprofil von Vabysmo | | | übereinstimmen | | | * Dies ist der bisher grösste Datensatz aus | | | Langzeitverlängerungsstudien bei DME, der | | | konsistent positive Ergebnisse bei einer | | | weitverbreiteten Augenerkrankung zeigt | | | | | |Mehr Informationen: Medienmitteilung | | |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2024-07-17b), 17. Juli 2024 (nur Englisch) | +------------------------+-----------------------------------------------------+ |CT-996 |Roche gibt positive Phase-I-Ergebnisse des oralen | |Adipositas |GLP-1-Rezeptor-Agonisten CT-996 zur Behandlung von | | |Menschen mit Adipositas bekannt | | | | | | | | | * Nach vierwöchiger Behandlung zeigte CT-996 einen | | | klinisch bedeutsamen Gewichtsverlust von -7,3% | | | (Gewichtsverlust unter Placebo -1,2%; p °